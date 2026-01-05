Martínez Simón presidirá Corte entre acordada por feudos y las elecciones

Dejará el cargo César Diesel Junghanns. La mesa directiva dura un año en sus funciones y no pueden ser reelectos en forma continuada.

Como vicepresidentes acompañarán a Alberto Martínez Simón los ministros Luis Benítez Riera y Gustavo Santander, quienes sucederán a sus colegas Carolina Llanes y César Garay Zuccolillo.

De hecho, con excepción de Santander, los cinco junto a César Diesel, conforman el bloque oficialista y mayoritario de la Corte. Esto quedó patente con la participación de los mismos en la cuestionada reunión con Santiago Peña en Mburuvicha Róga.

Conformación de salas

De esta forma la sala Constitucional quedará conformada con Gustavo Santander (presidente), César Diesel y Víctor Ríos; la Penal con Luis Benítez Riera (presidente), Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, mientras que la civil la presidirá Alberto Martínez Simón y estará integrada por César Garay Zuccolillo y Eugenio Jiménez Rolón.

La asunción del Consejo de Superintendencia coincidirá con la implementación de la acordada referente a los responsables de las circunscripciones, calificada como feudo político por los opositores a Peña.

Justamente, la Ley N° 7615 fue firmada por el presidente Santiago Peña el 29 de diciembre del año 2025; que es la “que modifica el artículo 8º de la Ley N.º 609/1995 que organiza la Corte Suprema de Justicia’ y deroga la Ley N.º 7058 del año 2023” y que, básicamente, elimina la rotación de los ministros superintendentes de las 18 Circunscripciones Judiciales a nivel país, los integrantes de la máxima instancia judicial trabajan en un plan de rotación.

Rotación cada cuatro años

El actual presidente Diesel señaló que vía acordada se reglamentará esta ley.

Detalló que la intención, según el plan que están elaborando con sus colegas, es que los ministros superintendentes duren 4 años en el cargo y que cada circunscripción tenga como responsables a dos miembros de la máxima instancia judicial.

Según Diesel, la idea es que el superintendente titular dure 4 años en el cargo y su coadyuvante por dos años, a fin de que éste último tenga posteriormente la chance de ser el titular del cargo.

Con la promulgación de la Ley N° 7615 el presidente de la República Santiago Peña Palacios eliminó la rotación obligatoria de los ministros superintendentes de las 19 circunscripciones judiciales del territorio nacional, que había sido establecida con la Ley N° 7058/2023.

La normativa, derogada por el presidente Santiago Peña, establecía una rotación de los ministros superintendentes cada dos años.

“No es una devolución de feudos. Lo que se devuelve a la Corte Suprema de Justicia es su poder de organizar el funcionamiento de todas las circunscripciones del país y, en ese sentido, la rotación de ministros será implementada vía acordada”, aseguró el presidente Diesel.

La responsabilidad de los nueve ministros

Los nueve ministros de la Corte Suprema e Justicia tienen al menos una circunscripción judicial a su cargo.

Esto los convierte en superintendentes de esas regiones judiciales

El actual presidente de la Corte César Diesel Junghanns tiene a su cargo las circunscripciones de Alto Paraná y Amambay.

La vicepresidenta primera, la Ministra Carolina Llanes integra las circunscripciones de Itapúa y Canindeyú.

El vicepresidente segundo ministro César Garay Z. tiene a su cargo Presidente Hayes, Itapúa y Boquerón

El considerado candidato a ocupar la presidencia de la Corte Alberto Martínez tiene las jurisdicciones de Ñeembucú, Cordillera y Alto Paraguay.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón, está a cargo de las circunscripciones de Central y Concepción.

El ministro Luis M. Benítez Riera es responsable de las circunscripciones de Guairá y Ñeembucú.

El ministro Gustavo Santander Dans, es una excepción de entre todos porque está asignado solo a Paraguarí.

El ministro Víctor Ríos integra las circunscripciones de Misiones y Paraguarí.

Y el ministro Manuel Ramírez está en Capital y Guairá,

A su vez Garay Zuccolillo y Ramírez Candia son miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y Jiménez Rolón del Consejo de la Magistratura.

La rotación se dará recién en el 2030

Durante el periodo legislativo anterior (2018-2023), el entonces senador por el Partido Democrático Progresista Pedro Santa Cruz impulsó modificaciones a la ley que limitaron la permanencia indefinida de ministros superintendentes –obligándolos a rotar cada año– y establecieron mecanismos de votación pública y transparente dentro de la Corte Suprema.

Estas reformas apuntaban a desmantelar estructuras históricas donde ciertos ministros controlaban circunscripciones judiciales durante años. La sospecha es que los altos magistrados generaban redes de influencia, favores y presiones internas, conocidos popularmente como feudos judiciales.

La rotación, en vigencia desde mediados de 2023, tras el decreto del presidente Mario Abdo Benítez duró menos de dos años. es decir, prácticamente no llegó a implementarse.

Con el proyecto recientemente sancionado por el Congreso y promulgado por Peña, presentado el año pasado por el senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista, y por los senadores Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) y Édgar López (PLRA, aliado cartista), este último miembro titular ante el Consejo de la Magistratura (CM), es interpretado por los opositores al cartismo como un acto de volver a convertir a los ministros en una suerte “señores feudales” en circunscripciones muy sensibles.

La Corte implementará un sistema de rotación de cada cuatro años, que entrará a regir desde la acordada a ser implementada en febrero.

Esto significa que la primera rotación se dará recién en el año 2030.