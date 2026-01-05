¿Por qué diciembre fue un mes crítico en las rutas?

La Fiscalía analizó las cifras de homicidio culposo en circunstancias de accidentes de tránsito ocurridos durante el mes de diciembre de los años 2024 y 2025, al tratarse de uno de los períodos más críticos debido al incremento de actividades propias de fin de año.

De acuerdo con el informe, solo en los dos meses analizados se registraron 150 hechos relacionados con accidentes de tránsito con resultado de muerte. De esta cifra, el 81 % de los siniestros ocurrió en la vía pública.

El análisis señala además que 121 causas fueron tipificadas como homicidio culposo, mientras que el resto no contaba, al momento de la denuncia, con elementos suficientes para determinar la tipificación correspondiente.

La mayoría de los responsables de los accidentes de tránsito, es decir, los victimarios, tiene entre 18 y 29 años, franja etaria que se ubica en primer lugar con el 38 %. Le siguen los responsables de 30 a 45 años, que representan el 35%. Ambas franjas concentran el 73% de los casos, lo que evidencia que personas jóvenes protagonizan la mayor parte de los accidentes fatales en distintos puntos del país.

Víctimas fatales de accidentes de tránsito

En cuanto a las víctimas fatales, encabezan las personas de entre 30 y 45 años, seguidas por aquellas de 18 a 29 años, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

El 91% de los victimarios corresponde a hombres, lo que confirma que los varones protagonizan la mayor cantidad de siniestros viales.

Asimismo, las estadísticas indican que el 77% de las víctimas fatales son hombres, mientras que el 23% corresponde a mujeres.

Durante las mañanas se registraron la mayor cantidad de accidentes de tránsito, concentrando el 31 % de los hechos. En la madrugada ocurrió el 27 % de los accidentes, mientras que en horario nocturno se registró el 25 % de los siniestros fatales.

Departamentos donde ocurren accidentes de tránsito fatales

Los domingos encabezan la lista de los días con mayor frecuencia de accidentes de tránsito, seguidos por los sábados y, en tercer lugar, los lunes, como días de comisión del hecho.

Los departamentos con mayor registro de causas por accidentes de tránsito fatales son los siguientes: