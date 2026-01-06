Audios filtrados revelan plan contra fiscal y supuesto negociado sobre la muerte de María Fernanda Benítez

Los audios filtrados serían conversaciones entre el abogado Juan Carlos Bedoya y la madre de Mikhaella Chiara, Yasy Rolón Melgarejo, de 19 años, procesada por los hechos de incitación a cometer hecho punible, apología del delito, omisión de dar aviso de un hecho punible, así como feminicidio en grado de instigación.

En uno de los audios, que también pertenecería a Juan Carlos Bedoya, se lo escucha manifestar que se analizaría una compensación para los padres de María Fernanda por la pérdida de su hija.

En otro audio se escucha cómo se planearía una estrategia para apartar al fiscal Fermín Segovia de la investigación, quien actualmente lleva el caso con mayor objetividad. Siempre según los audios filtrados, Bedoya expresa: “Si le sacamos a Fermín (Segovia) yo creo que se va a poder dominar esto. Me dijeron que el adjunto (Diego Zilbervarg) no maneja tanto el tema, entonces él no es problema. Si es la doctora Gloria (Rojas), yo ya sé que ella no le quiere acusar si no tiene elementos. Fermín igual quiere acusar por todo, aunque no tenga todos los elementos. Es fundamental que le saquemos (a Fermín Segovia) y después de nuestro tema hablar con la doctora (Gloria Rojas), va a ser más fácil ya pues y después vemos todo lo demás”.

En otro audio se manifiesta que el fiscal adjunto Diego Zilbervarg no tendría capacidad de decisión, y que todo estaría a cargo de Fermín Segovia, a quien se debería apartar de la investigación para que el caso quede en manos de la ahora suspendida fiscala Gloria Rojas, con quien —según se escucha— “vamos a tener más facilidades de hacer las cosas”.

En un último audio, Juan Carlos Bedoya propone una compensación de G. 50.000.000 para entregar a los padres de María Fernanda, pero señala que intentaría que el monto sea menor para no perjudicar tanto a la familia de la acusada.

ABC intentó conversar con el abogado Juan Carlos Bedoya, pero su número de celular con terminación 944 se encontraba apagado o fuera del área de cobertura. En caso de que desee dar su versión sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

Por su parte, el fiscal Fermín Segovia señaló que el proceso sigue su curso normal y que hasta el momento se mantiene la imputación de seis personas en la causa.

Segovia detalló que los imputados son un adolescente de 17 años, sindicado como autor del crimen; sus padres, procesados por exposición al peligro en el tránsito terrestre, debido a que permitieron que su hijo menor utilizara la motocicleta en la que habría pasado a buscar a la víctima; y el suegro del adolescente, quien habría ocultado la motocicleta utilizada para el crimen.

También se encuentra imputada Mikhaella Chiara Rolón, quien, según la investigación, habría brindado consejos sobre cómo cometer el asesinato.

Finalmente, están imputados por frustración de la investigación el suegro del principal sospechoso y Franco Antonio Acosta Céspedes, denunciante del supuesto esquema de coima.

La audiencia preliminar de todos los acusados está fijada para el 10 de febrero, instancia en la que se evaluará la situación y posteriormente el caso podría ser elevado a juicio oral y público.