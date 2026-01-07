Caso María Fernanda: cámaras revelan intento de ocultar al adolescente acusado y su motocicleta

Las grabaciones muestran que los padres del menor, acompañados por el suegro, llegaron hasta un depósito de su propiedad, ubicado en el barrio Azucena, donde descendieron con el adolescente y la motocicleta, para luego ocultarlos en el interior del inmueble.

El procedimiento se habría realizado en el mismo lapso en que los padres denunciaron la supuesta desaparición de su hijo, alegando desconocer su paradero. Sin embargo, los videos contradicen esa versión y confirman que el joven se encontraba oculto en dicho lugar.

El fiscal de la causa, Fermín Segovia, señaló que desde el inicio de la investigación se manejaban informaciones de que dos de los procesados recurrieron a técnicos para borrar los datos del DVR que almacenaba las imágenes de los circuitos cerrados. Peritos del Ministerio Público lograron recuperar los archivos eliminados, y uno de ellos confirma la participación de los padres y del suegro del acusado.

El crimen ocurrió el 27 de mayo del año pasado y, según las imágenes recuperadas, en la madrugada del sábado 31 del mismo mes el adolescente fue trasladado hasta el depósito de su suegro, donde permaneció oculto junto a su motocicleta con el objetivo de despistar a los investigadores.

De acuerdo con los intervinientes, este material audiovisual refuerza la hipótesis de que el padre y el suegro del adolescente conocían en todo momento su ubicación, lo que podría configurar un intento de frustración de la persecución penal y encubrimiento del presunto autor.

Los videos ya fueron incorporados a la carpeta fiscal y serán determinantes para establecer las responsabilidades penales de los adultos involucrados. La audiencia preliminar de todos los imputados está prevista para el 10 de febrero.