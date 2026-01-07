Centro de salud, con problemas de estructura, no así de atención y medicamentos

El Centro de Salud de Zeballos Cué, dependiente de la decimoctava región sanitaria capital, sufre por los problemas de estructura que posee, pero, en contrapartida, los pacientes alegan que son bien atendidos y nunca faltan medicamentos.

Las consultas en este nosocomio son para clínica médica, medicina familiar, pediatría, odontología, ginecología, vacunación y planificación familiar.

La señora Francisca Grance comentó que vienen a consultar normalmente porque tienen diabetes. “Acá la atención es bastante buena, hasta se hace análisis y desde mi punto de vista no falta nada. Mucha gente viene a consultar, desde diferentes partes, porque la atención es buena y se encuentra todo lo que se necesita”.

De igual forma, otra señora que aguardaba para ser atendida apuntó que no tiene quejas del lugar. “Acá atienden bastante bien y medicamentos no falta”.

En cuanto al tiempo de espera para ser atendido, señaló que no se suele aguardar mucho, pero sí depende de la cantidad de gente que haya.

Por su parte, la doctora Gabriela Martínez apuntó que están bien abastecidos en lo que es la parte pediátrica, también en la parte clínica y lo que son los pacientes crónicos, entre los que están los hipertensos y diabéticos.

“Medicamentos no nos faltan. Contamos con todos los que por lo general necesitan los pacientes que son atendidos acá. Por ese lado estamos muy bien cubiertos”, mencionó.

En donde si tienen precariedad es la infraestructura. “Tenemos ese mismo problema que varios centros de salud, pero tengo entendido que se está encaminando un proyecto para la reparación y mejoramiento de lo que es toda la infraestructura”.