Hambre Cero: Cordillera debe más de G. 14.800 millones a Ladero, empresa que concentra contratos por G. 322 mil millones

La Gobernación de Cordillera mantiene una deuda de G. 14.808.782.412 con la empresa Ladero Paraguayo S.A., proveedora del programa Hambre Cero en el departamento. Así lo confirmó Ángel Da Silva, encargado de la empresa, quien señaló que desde la institución departamental les indicaron que el retraso en los pagos se debe a que aguardan transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una situación que según dijo se repite en otras gobernaciones del país.

Para corroborar estos datos, este medio intentó comunicarse con el gobernador Denis Lichi (ANR), sin obtener respuesta. También se contactó con su secretario, William Sierich, quien indicó que consultaría los datos solicitados, pero hasta el cierre de esta publicación no volvió a dar retorno.

Millonarias licitaciones

De acuerdo con los documentos oficiales, la licitación correspondiente al año 2024 fue adjudicada por un monto de G. 19.289.641.904.

En tanto, la licitación que abarca el período 2025–2027 tuvo como fecha de inicio de contratación el 24 de febrero de 2025, con finalización prevista para el 30 de julio de 2027, por un monto total de G. 221.383.988.700.

En total, todas las licitaciones ganadas por Ladero Paraguayo S.A. para el programa Hambre Cero en el departamento de Cordillera ascienden a G. 322.174.712.504, consolidando a la empresa como la principal beneficiaria del programa en la zona.

Antecedentes y observaciones de la Contraloría

El 2 de mayo de 2025, la Contraloría General de la República (CGR), detectó incumplimientos de los lineamientos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) proveído por la Gobernación de Cordillera, cuyo titular es Denis Lichi (ANR).

El ente contralor emitió un informe tras verificar doce instituciones educativas del departamento, donde se constató el incumplimiento de los lineamientos establecidos para el programa.

Ese mismo año, el gobernador destinó G. 77.620.078.000 para la implementación del programa Hambre Cero en Cordillera, siendo nuevamente Ladero la empresa adjudicada. Según los datos oficiales, la Gobernación paga G. 12.400 por cada ración de alimento.

Falencias detectadas

El informe emitido por la CGR detalla falta de provisión de insumos alimenticios, carencia de equipamientos básicos y ausencia de contratación de personal de limpieza, situaciones que según el organismo comprometen la calidad del servicio y el cumplimiento del programa.

En cuanto a los insumos, la Contraloría señaló que la provisión fue insuficiente.

Se registraron dos casos de provisión incompleta de insumos por parte de la empresa contratada, lo que generó que las raciones servidas fueran en menores proporciones, así como la modificación en la fecha de verificación del menú servido. Estas situaciones revelaron fallas en la planificación y en la logística del programa, lo que indica el informe.

Otra de las falencias detectadas fue la falta de personal de limpieza. En la Escuela Básica N° 655 “Profesor Inocencio Lezcano”, por ejemplo, se constató que la empresa proveedora no contrató personal de limpieza, lo que compromete las condiciones sanitarias del lugar donde se elabora el almuerzo escolar.

No obstante, la Contraloría aclaró que, pese a la falta de equipamiento esencial, personal de limpieza e insumos suficientes, los alumnos de las doce instituciones verificadas recibieron las raciones del almuerzo escolar.

Contrataciones paralelas

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, fueron contratadas 1.000 trabajadoras de 18 distritos del departamento de Cordillera para colaborar con el programa Hambre Cero en más de 300 instituciones educativas, donde almuerzan más de 40.000 escolares.

La millonaria deuda, la concentración de contratos y los antecedentes de observaciones por parte de la Contraloría ponen bajo la lupa la ejecución del programa Hambre Cero en Cordillera, en un contexto donde la transparencia y la calidad del servicio resultan claves para garantizar la alimentación de miles de estudiantes.

