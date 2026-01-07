“No hay sistema”: Asuncenos reportaron caída de Satĩ, en hora pico

“No hay cictema”, como dice, mal escrito, el popular meme. El Sistema de Administración Tributaria Integral (Satĩ), de la Municipalidad de Asunción, sufrió una “caída” por casi una hora, reportaron contribuyentes capitalinos. El episodio ocurrió en hora pico, entre las 7 y las 8 de la mañana de este miércoles, cuando una importante cantidad de ciudadanos pretendía abonar sus tributos, sobre todo el impuesto inmobiliario.

Según reportaron los contribuyentes, que esperaban en el lugar desde tempranas horas, alrededor de las 7:15 de la mañana la gente empezó a acumularse, mientras los funcionarios trataban de manejar la situación como podían y los técnicos de la comuna intentaban resolver el inconveniente.

Recién cerca de las 8 de la mañana, cuando los contribuyentes estaban a punto de desistir y continuar con sus actividades, habiendo perdido casi una hora, el sistema se restableció.

Desde la Municipalidad de Asunción, confirmaron que la “caída” se debió a una actualización de Satĩ, pero que el sistema ya estaba restablecido. El lunes, contribuyentes ya habían reportado retrasos en la impresión de las licencias de conducir. Desde la comuna dijeron que se trató de un “error” en la actualización del sistema de impresión.

Impuestos y endeudamiento

La “caída” del sistema coincide con el mes que, históricamente, es el de mayor recaudación de la comuna y mientras la comuna realiza su campaña que buscando aumentar, aún más, la recaudación.

La campaña “Enero Off”, ofrece una exoneración del 100% de multas y recargos, por pagos al contado de impuestos, tasas, cánones y contribuciones especiales atrasados, en un solo pago. La disposición rige hasta el 31 de enero. Durante el primer mes del año también rige un 12% de descuento en la patente de rodados 2026.

A fines de diciembre de 2025, el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), había logrado que la mayoría de la Junta Municipal le apruebe un nuevo endeudamiento por G. 184.000 millones (US$ 28 millones), en concepto de “déficit temporal de caja”, para pagar aguinaldos y otras obligaciones de la comuna.

Aquel préstamo tiene una garantía fiduciaria sobre los tributos de los contribuyentes, que día a día son compulsivamente debitados de las cuentas de la comuna hasta alcanzar el pago de las cuotas del crédito. La primera cuota, por G. 58.876 millones vence el 30 de enero. La segunda, por G. 130.212 millones, el 27 de 27 de febrero.