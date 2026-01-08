Concepción: fuertes vientos, tormenta eléctrica, lluvia y granizo

Poco después de las 17:00, fuertes vientos y lluvias se registraron en la ciudad de Concepción. Además, se reportaron tormenta eléctrica y la caída de pequeños granizos.

En los últimos días, un intenso calor afectó a esta parte del país, y los habitantes aguardaban con ansias la lluvia para mermar las altas temperaturas.

En varios sectores de la capital departamental, muchos cables del tendido eléctrico chispearon cuando los fuertes vientos ocasionaron roces de los conductores de electricidad.

También se observó, en una propiedad ubicada en Coronel Martínez casi Cerro Corá, que a consecuencia del ventarrón un árbol fue desgajado y cayó sobre parte del vallado frontal del inmueble. Asimismo, algunas calles fueron sobrepasadas en su nivel por el agua, que en pocos minutos cayó en gran cantidad.