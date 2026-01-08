Nacionales
08 de enero de 2026 - 18:48

Concepción: fuertes vientos, tormenta eléctrica, lluvia y granizo

Los fuertes vientos desgajaron este añoso árbol en pleno centro de la ciudad de Concepción.

Fuertes vientos, tormenta eléctrica, lluvia y granizo se registraron en la tarde de este jueves en la capital del primer departamento. El evento meteorológico duró pocos minutos, pero bastó para que se desgajaran árboles y quedaran calles inundadas. Según el boletín emitido a las 17:00 por la Dirección de Meteorología e Hidrología, el clima inestable continuará durante el fin de semana.

Poco después de las 17:00, fuertes vientos y lluvias se registraron en la ciudad de Concepción. Además, se reportaron tormenta eléctrica y la caída de pequeños granizos.

En los últimos días, un intenso calor afectó a esta parte del país, y los habitantes aguardaban con ansias la lluvia para mermar las altas temperaturas.

En varios sectores de la capital departamental, muchos cables del tendido eléctrico chispearon cuando los fuertes vientos ocasionaron roces de los conductores de electricidad.

También se observó, en una propiedad ubicada en Coronel Martínez casi Cerro Corá, que a consecuencia del ventarrón un árbol fue desgajado y cayó sobre parte del vallado frontal del inmueble. Asimismo, algunas calles fueron sobrepasadas en su nivel por el agua, que en pocos minutos cayó en gran cantidad.

El agua inundó varias arterias, como la calle Brasil esquina General Díaz.