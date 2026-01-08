Pacientes aseguran que no falta atención en el Materno Infantil de Loma Pytã

Tras un recorrido para conocer como está el sistema de Salud, atendiendo que existen denuncias de falta de atención porque los médicos están de vacaciones, pacientes del Hospital Maternal Infantil de Loma Pytã, señalaron que en general la atención es muy buena y que muy raras veces faltan medicamentos.

“Después de dos meses vengo a consultar con la diabetóloga y sinceramente creo que no falta atención médica. Otra cosas son los medicamentos, que sabemos que en todos lados faltan”, apuntó uno de los pacientes que aguardaba ingresar a consultorio.

A renglón seguido expresó: “En mi caso lo que suelo retirar es insulina. Pero el mes pasado vine y no había, porque según dijeron el Ministerio no liberó. En esa oportunidad y cuando no hay, tengo que comprar”.

Otro paciente señaló que se encontraba esperando para ser atendido, pero con turno, y en cuanto a medicamentos, sostuvo que no hay faltante de los que él necesita. “Siempre retiro todos los medicamentos que me corresponden”.

“Particularmente no encontré ese tipo de inconveniente (falta de atención). A mí me atendieron muy bien y ahora estoy esperando mi turno para pediatría”, apuntó una señora, que habitualmente asiste a este nosocomio.

“En lo que respecta a medicamentos, generalmente hay. Muy pocas son las veces que uno no encuentra el remedio que necesita”, concluyó.