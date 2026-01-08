Proyectan nuevos horarios y sanciones para infractores del estacionamiento tarifado en Encarnación

El jefe de Control del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), inspector Adolfo Duarte, explicó que la comuna se prepara para implementar varios cambios para este año con relación al cobro del estacionamiento en las calles de Encarnación. Entre los mismos, mencionó el cambio de horarios y las nuevas medidas a ser adoptadas contra infractores.

En principio, la comuna ofrece la oportunidad de liquidar todas las deudas por multas del SEM que hayan sido adquiridas en el 2025, con un pago único de G. 50.000. La promoción estará disponible hasta fines de enero.

El objetivo es sanear la lista de morosidad del sistema para comenzar a aplicar sanciones más rigurosas. Duarte explicó que la intención es que, ante la falta de pago de la multa una vez emitida, a los 10 días la misma se incremente en un jornal y, dependiendo del tiempo de mora, el Juzgado de Faltas pueda determinar sanciones superiores.

En contrapartida, la PMT da un período de 10 minutos de gracia para los conductores multados; en otras palabras, tienen ese tiempo para iniciar el pago y, con esto, se anularía la boleta emitida.

El inspector de tránsito detalló que, en caso de que se detecte un rodado con una o más multas anteriores impagas en la vía pública, dependiendo de la gravedad y el tiempo sin el abono de las mismas, se podrá inmovilizar el rodado. Posteriormente, según lo que dictamine el Juzgado de Faltas, se podrá hacer uso de la grúa para despejar la vía pública de estos vehículos, según explicó Duarte.

Proyección de nuevos horarios

Duarte refirió que también están proyectados nuevos horarios para la implementación del SEM en la ciudad. Para el microcentro y las zonas comerciales continuaría un horario de 07:00 a 17:00. Entretanto, en el sector de la Playa se espera que, de lunes a jueves, el horario pase a ser de 13:00 a 00:00, mientras que de viernes a domingo sea de 15:00 a 02:00 del día siguiente.

Lo que aclaró el responsable del control es que estas medidas todavía no fueron reglamentadas, pero que están a la espera de la resolución correspondiente para la puesta en funcionamiento. Estimó que podría entrar en vigencia luego del período de gracia que ofrece la Municipalidad para el pago de las multas, que se extiende hasta el 31 de enero.

El costo del servicio continúa siendo el mismo, así como también la multa para infractores. Cuesta G. 2.500 la hora y se paga a través de una aplicación móvil o de bocas de cobranzas habilitadas. La multa es de G. 25.000.

En el caso de la Playa San José, solo se cobra el estacionamiento del playón ubicado frente a los monumentos del Silo y del Molino; entretanto, no se cobra sobre la avenida República del Paraguay, aclaró el inspector. En la ciudad se encuentran marcados con pintura blanca los sectores donde el estacionamiento es pago a través del sistema SEM, y los visitantes pueden acceder a mayor información en la oficina ubicada en la Réplica de la Estación del Ferrocarril.

El SEM

El Consorcio Estacionamiento Sur, representado legalmente por Diego Meichtry, proveerá el sistema para la implementación del SEM en Encarnación, según adjudicación de 2023. Por la concesión, de lo recaudado corresponde a la empresa el 40% y a la Municipalidad el 60%.

El proceso de implementación se inició en abril de 2025. Las empresas que conforman el Consorcio Estacionamiento Sur son Decisiones Empresariales SRL y Empresa de Construcciones EDIVI SA. La primera, de procedencia argentina, es propiedad de Alfonso Baigorria, quien opera bajo el mismo sistema en la ciudad vecina de Posadas (Argentina), mientras que la segunda pertenece a Emilio y Daniel Díaz de Vivar.

Para realizar el pago, se deberá descargar la aplicación móvil “SEM Encarnación” desde Play Store o App Store, donde se cargará crédito para tener horas acumuladas. En su defecto, se podrá acceder al sistema por la web o realizar el pago en una boca de cobranza.