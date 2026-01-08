Usuarios del transporte público exigen solución integral al deficiente servicio en Encarnación

La representante de la Asamblea Ciudadana por el Transporte Público de Encarnación, Verónica Morales, realizó una evaluación crítica del año 2025 en cuanto a los avances en el sistema de movilidad urbana de la ciudad. Señaló que fueron mínimos y que el servicio continúa en pésimas condiciones para los usuarios.

Según detalló, las esperas por un ómnibus pueden extenderse entre cuarenta minutos y hasta dos horas, además de registrarse la ausencia total de servicio los días domingos.

Ante esta situación, la organización exige a las autoridades municipales la creación de una dependencia específica de control y monitoreo del transporte público, con el fin de que las empresas cumplan con compromisos básicos como el respeto de itinerarios, horarios establecidos y condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros.

Morales destacó como ejemplo positivo las experiencias implementadas en distritos vecinos como Cambyretá y San Juan del Paraná, donde se concretaron contratos con empresas que mejoraron la gestión del transporte urbano luego de reclamos ciudadanos.

En estos casos, incluso se habilitó un itinerario diferenciado hasta el Hospital General de Itapúa, con unidades nuevas, que funcionará como troncal con posibilidad de trasbordo de pasajeros de estos distritos. Desde la Asamblea esperan que este tipo de iniciativas también se repliquen en Encarnación.

Itinerario experimental

En ese contexto, la representante refirió que la Junta Municipal aprobó recientemente la Resolución Nº 11/2026, mediante la cual se autoriza a la empresa Stella Marys SRL. a operar un servicio diferencial y experimental de transporte público de pasajeros por el plazo de un año. El nuevo recorrido conectará el Circuito Comercial con el Hospital General de Itapúa, con el objetivo de ampliar y mejorar la cobertura del sistema urbano.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, el itinerario contará con salidas desde el Circuito Comercial a las 05:20, 07:20, 09:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20 y 19:20, mientras que desde el Hospital General de Itapúa los horarios serán a las 06:20, 08:20, 10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 18:20 y 20:20.

El recorrido aprobado partirá del Circuito Comercial por la avenida Moisés Bertoni, calle De los Obreros, San Cayetano, avenida General Luis Irrazábal, Jorge Memmel, Dr. Juan León Mallorquín, Pedro Juan Caballero, General José Gervasio Artigas, avenida General Bernardino Caballero y la ruta PY06, hasta la avenida Médicos de Itapúa y el Hospital General. El retorno se realizará por la avenida Médicos de Itapúa, ruta PY06, avenida General Bernardino Caballero, Carlos Antonio López, Sargento Reverchon, Cristo Rey y nuevamente Moisés Bertoni, culminando en el Circuito Comercial.

La resolución también fija una tarifa provisoria de G. 7.500 por pasajero, la cual será reevaluada técnicamente en un plazo de tres meses por la Intendencia y el Legislativo municipal, con base en informes de las direcciones correspondientes. Además, se establece como condición que la empresa garantice al Municipio el acceso a su sistema de billetaje electrónico.

Desde la Asamblea Ciudadana valoran estas iniciativas, pero insisten en que no son suficientes si no se avanza en una reforma integral del sistema. “No se trata solo de crear nuevos recorridos, sino de garantizar un servicio digno, regular y accesible para todos los barrios de Encarnación”, remarcaron.