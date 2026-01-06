IPS habría pagado “aguinaldo extra” a funcionarios, pero gerente financiera lo niega

El Instituto de Previsión Social (IPS) habría pagado ayer, primer lunes del 2026, el “aguinaldo extra” o bonificación especial que los funcionarios vienen cobrando hace algunos años, según afirman fuentes del ente que pidieron el anonimato.

Sin embargo, Gladys Vera, gerente financiera de la previsional, aseguró a ABC que no pagaron el conocido “segundo aguinaldo” o 14° salario anual, debido a que el presupuesto para este pago no fue aprobado por el consejo directivo en el 2025.

No obstante, la gerente de la previsional indicó que “ahora estamos cargando el presupuesto, calculando los recursos que tenemos, porque también dependemos de los ingresos”, para realizar este segundo desembolso de aguinaldo.

Lea más: Video: IPS no habilita residencia en San Ber y Centro de Adultos Mayores funciona como un “club”

Vera explicó que todavía no cuentan con una resolución, que debería salir posterior a la decisión favorable del consejo de administración de IPS, presidido por el doctor Jorge Brítez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, indicó que si bien el pago está previsto en el contrato colectivo de trabajo, siempre depende de los ingresos y de lo que se apruebe en la Ley de Presupuesto en el Congreso Nacional. El IPS tiene actualmente unos 26.000 funcionarios, incluyendo el personal de blanco y todo el sector administrativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pago a jubilados del IPS

Por otro lado, los jubilados de IPS reciben el pago de un beneficio adicional, monto que se establece calculando la doceava parte de todos los pagos recibidos durante el año, mismo método con el que se calcula el aguinaldo de los trabajadores.

Lea más: ¿Cuánto será el ajuste de haberes para jubilados y pensionados del IPS y desde cuándo?

Los jubilados cobraron el aguinaldo el 17 de noviembre, junto con el monto de sus haberes regulares mensuales. Solo el monto del “aguinaldo” para el sector alcanzó G. 411.000 millones.