Contribuyentes aguardaron horas para ser atendidos en la Municipalidad de Luque

En la mañan de este sábado, un número importante de ciudadanos luqueños se hicieron presentes en la municipalidad para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero lo que consiguieron fue pasar un mal rato.

Una larga espera por horas para realizar gestiones municipalesfue la situación que vivieron los contribuyentes, lo que evidencia una grave falta de coordinación por parte de la institución.

Varios presentes señalaron que aguardaron tres horas o más, para finalmente ser informados de que necesitaban presentar documentos adicionales, lo que les impedía continuar con sus respectivos trámites y los obligaba a regresar otro día.

“Esto es una total falta de respeto nacia el ciudadano. Uno tiene que sacrificar su tiempo para cumplir con sus obligaciones, solo para encontrarse con burocracia en la administraciór del intendente Carlos Echeverría”, señaló una de las personas al expresar su malestar.

