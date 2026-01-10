Rayo mata a 19 vacunos durante fuerte temporal en Santa Cecilia

Un severo temporal con intensas descargas eléctricas afectó al distrito de Independencia y ocasionó una importante pérdida para un productor ganadero de la compañía Santa Cecilia, donde 19 vacunos murieron tras ser alcanzados por un rayo.

Según el informe de la Comisaría N.º 38 de Santa Cecilia, el suceso ocurrió alrededor de las 18:30, cuando una tormenta eléctrica afectaba a la región con intensas lluvias y descargas. El propietario del ganado fue identificado como Derlis Gustavo Almada Benítez, quien alertó a la Policía tras constatar que varios de sus animales yacían sin vida dentro del corral.

Personal policial de turno acudió al establecimiento rural y, al llegar al sitio, confirmó que los 19 vacunos se encontraban muertos, presuntamente tras haber sido alcanzados por una descarga eléctrica.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los animales se encontraban agrupados dentro del corral al momento del temporal, lo que habría favorecido que el rayo provocara la muerte simultánea de todo el lote.

Los intervinientes verificaron que no existían indicios de faenamiento ni señales de intervención humana, por lo que el hecho fue catalogado como un fenómeno natural provocado por las condiciones climáticas extremas.

El procedimiento fue comunicado a las instancias correspondientes y quedó asentado en acta policial como un hecho fortuito causado por la tormenta eléctrica.

Vecinos de la zona señalaron que el temporal se presentó de manera repentina y con gran intensidad, acompañado de fuertes vientos, lluvias abundantes y frecuentes descargas eléctricas.