Yabebyry: precandidato de la ANR rechaza imposiciones y reafirma su postulación

El aspirante a la intendencia señaló que su postulación forma parte de un proyecto político colectivo que viene trabajando desde hace tiempo. Indicó que aún no está definida la chapa dentro del movimiento Honor Colorado, del cual son originarios, aunque remarcó que la intención de competir en las elecciones municipales se mantiene inalterable.

Recordó que fue apoderado distrital en el año 2022 y que actualmente es el vicepresidente de la Seccional Colorada más votado del distrito.

García explicó que la definición de la chapa es el principal punto de discusión, ya que hasta el momento no existe ninguna aclaración ni resolución por parte de los líderes departamentales.

Mencionó al senador Derlis Maidana, al diputado Carlos Arrechea, al gobernador de Misiones Richard Ramírez, y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flores, señalando que solo circulan rumores sobre la conformación de la lista. Enfatizó que, como equipo político, están decididos a presentar con o sin chapa el proyecto de candidatura a la intendencia y a la concejalía municipal.

Asimismo, indicó que todavía no se ha definido cuál sería el movimiento que los respalde oficialmente, aunque reconoció que ya existen ofrecimientos de chapas nacionales y del departamento.

Sostuvo que estas propuestas están siendo analizadas por el equipo político, siempre priorizando el proyecto local y la decisión de la dirigencia de base del distrito de Yabebyry.

En otro momento, el precandidato afirmó que la bajada de línea a nivel de la ANR es abrir la competencia para todos los interesados. Sin embargo, cuestionó que en Misiones se estarían realizando negociaciones sin escuchar a la dirigencia local. Señaló que Yabebyry no es el único distrito con esta problemática y que en varios municipios los dirigentes reclaman ser escuchados, mientras que la dirigencia departamental se mantiene firme en su postura.

Finalmente, García anunció que en los próximos días buscará reunirse con líderes nacionales del Partido Colorado para exponer la situación que se vive en Yabebyry.

Aclaró que no tiene nada en contra del movimiento Honor Colorado ni del Gobierno Nacional, del cual se considera un férreo defensor de las políticas técnicas. No obstante, advirtió que existen decisiones políticas que se están manejando de manera incorrecta y que, de no corregirse, podrían reflejarse en los resultados de las elecciones municipales y pasar factura en el 2028.