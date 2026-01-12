Calamitoso estado de la ruta entre Oviedo y R.I. Tres Corrales ya provocó choques fatales

CORONEL OVIEDO. La ruta departamental de unos 30 kilómetros, que conecta la ruta PY08 con el distrito de R.I. Tres Corrales, se encuentra en estado calamitoso, con enormes baches y tramos casi intransitables. Pobladores denuncian que llevan más de diez años soportando el deterioro y que la situación ya ha provocado múltiples accidentes, varios de ellos mortales.