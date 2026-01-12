Calamitoso estado de la ruta entre Oviedo y R.I. Tres Corrales ya provocó choques fatales

La vía tiene cerca de 15 años de antigüedad y, según los vecinos, comenzó a deteriorarse pocos meses después de su inauguración. Los vehículos sufren daños constantes, especialmente en días de lluvia, cuando los baches quedan cubiertos de agua y se vuelven verdaderas trampas para quienes no conocen el trayecto.
La zona más afectada se ubica dentro de Coronel Oviedo e involucra a compañías como Capillita, Alemán Cue, Calle 8, entre otras áreas altamente productivas de la región.
El poblador Guzmán Moreno señaló que el camino está en pésimas condiciones desde hace años y que en cada lluvia se convierte en una trampa mortal. Indicó que ya realizaron reclamos al intendente local, pero no obtuvieron respuestas concretas.
Municipios se “pasan la pelota”
Por su parte, Catalino Rojas afirmó que la ruta ya causó numerosos accidentes fatales y cuantiosas pérdidas materiales. Comentó que las autoridades municipales alegan que la reparación corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero no realizan gestiones efectivas para solucionar el problema.
Rojas agregó que la mayoría de las familias de la zona se dedica a la producción hortícola, frutícola y ganadera, por lo que utiliza diariamente esta vía para trasladar productos a Coronel Oviedo y Asunción. Además, la vía es clave para el ingreso de mercaderías a las comunidades rurales.
Ante esta situación, los vecinos solicitan una intervención urgente del MOPC y de las municipalidades de Coronel Oviedo y R.I. Tres Corrales para la reparación integral del trayecto, a fin de evitar más accidentes y pérdidas económicas.
Desde el MOPC señalaron que remitirían un informe sobre la situación del camino, pero hasta el cierre de esta redacción no hubo respuesta oficial.