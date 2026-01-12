Obras del CNC alcanzarían para inicio del año lectivo, aseguran autoridades

Los trabajos de refacción y ampliación en el Colegio Nacional de la Capital (CNC) “Gral. Bernardino Caballero” se iniciaron en abril pasado y, tras un retraso inicial, fueron reanudados con mayor intensidad. Actualmente, las obras registran un avance del 55%, según informaron autoridades del proyecto.

“La tendencia es que se pueda habilitar para el inicio del año lectivo, a finales de febrero”, señaló Fabrizio Guex, de la Superintendencia de obras.

De acuerdo con Guex, las tareas se desarrollan en doble turno, con el objetivo de cumplir los plazos establecidos. El proyecto contempla cinco bloques de trabajo que abarcan distintas áreas de la institución educativa, una de las más tradicionales del país, con más de 100 años de vigencia.

“Estamos avanzando de acuerdo al proyecto y construyendo con base en lo establecido. Actualmente, no tenemos ningún problema”, dijo.

Preservación patrimonial

El responsable de las obras indicó que con estas intervenciones se logró eliminar el riesgo de derrumbe existente en algunas estructuras.

También subrayó que se preservan áreas y partes de la infraestructura consideradas patrimonio histórico del colegio.

Además, resaltó la incorporación de mujeres en las tareas que se realizan dentro del predio educativo, destacando el enfoque inclusivo del proyecto.

Mayor capacidad para estudiantes

Por su parte, un docente del CNC destacó como una de las principales innovaciones la ampliación del área de laboratorios. Anteriormente, la institución contaba con dos y, tras las obras, sumará un tercero.

Indicó que el colegio podrá albergar a 1.250 estudiantes una vez concluidos los trabajos, lo que representa un tercio más en comparación con el año pasado.

Además de las mejoras edilicias, se contempla la provisión de nuevo mobiliario para las aulas y espacios comunes. Según destacó el docente, la renovación será integral. “Va a ser un colegio nuevo por dentro y por fuera”, dijo.