Plantean denunciar a ministra de Obras por muertes en ruta PY08

El mal estado de la ruta P0Y8 habría sido la causa de varios accidentes fatales recientes, entre ellos el de un médico que iba camino a su guardia. Consultado al respecto, Ever Villalba resaltó que el Estado es responsable. “La inacción del gobierno es criminal. Aquí alguien tiene que pagar esta responsabilidad. No podemos seguir permitiendo de que familias paraguayas mueran”, lamentó.

Lea más: Madre e hijo mueren en accidente causado por un profundo bache

Agregó que en médicos y policías perdieron la vida recientemente por el mal estado de las rutas. “El Estado invirtió en la formación de estos compatriotas que ahora, por una desidia, perdieron la vida. ¿Cuánto vale para este gobierno la vida de un paraguayo? Tenemos que hacernos la pregunta... Y es criminal. Esto tiene que tener una responsabilidad penal”, expresó.

Villalba confirmó que solicitó a su equipo jurídico evaluar la presentación de una denuncia contra la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión y otros responsables. “No descartamos pedirle a la Fiscalía que se investigue y que los responsables penalmente asuman esa responsabilidad”, afirmó.

Lea más: Iramain acusa al Gobierno de maquillar la realidad y exige eliminar la jubilación parlamentaria privilegiada

“Peña está desconectado de la realidad”

El senador también cuestionó al presidente Santiago Peña, a quien acusó de estar “desconectado de la realidad y de lo que pasa en el país”. Haciendo alusión a sus declaraciones sobre cómo ahorrar para tener dinero en el bolsillo, dijo que el mandatario realiza “intervenciones poco felices para la ciudadanía”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dijo que la migración de as familias de colegios privados a públicos en realidad es consecuencia de la crisis. “Eso no es un ahorro. La gente deja de pagar colegios privados porque ya no puede pagar. La gente no llega a fin de mes. La gente sobrevive”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña “tips”: memes de cómo tener más dinero en tu bolsillo

Villalba describió un deterioro económico generalizado y aseguró que existe “una pérdida total del poder adquisitivo”. Como ejemplo, mencionó que muchas familias ya no pueden mantener costumbres básicas.

“Antes los fines de semana había asadito; hoy están reemplazando por pollo o tallarines de pollo, buscando productos sustitutos porque la plata no alcanza”, relató.

El legislador lamentó además que las declaraciones del jefe de Estado generen más burlas que confianza. “Ya nadie le toma en serio al presidente. Uno entra a las redes sociales y está inundado de memes sobre sus infelices declaraciones”, dijo.

Lea más: Cómo tener más plata en el bolsillo, según Santiago Peña