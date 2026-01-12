Senador cataloga de lamentable la recomendación de Peña para tener más plata

Durante el acto de envío del primer lote de Kits escolares, el presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que si los padres sacan a sus hijos de los colegios privados y los envían a las escuelas públicas, podrán ahorrar más dinero.

A raíz de esto, las redes sociales se llenaron de los tips de Peña para tener plata en el bolsillo, los cuales recomiendan dejar de utilizar ciertas cosas de primera necesidad o reemplazarlas por otras opciones para poder tener plata en el bolsillo.

Ante la consulta sobre si ya está implementando esos tips, el senador José Oviedo manifestó: “Es lamentable lo que dijo el señor presidente. El poder adquisitivo es el que fue bajando año tras año, gobierno tras gobierno y eso no se ajusta con un aumento del salario”.

Seguido, apuntó: “El 60% de la población paraguaya gasta su salario en alimentos. La carne subió 70% el año pasado y el Presidente de la República se autoengaña. Desde 1990 la inflación fue de 2.000% y el salario subió solamente 1.500%. O sea que hay mucha diferencia y el poder adquisitivo fue bajando y va bajando”.

En otro momento, el parlamentario se refirió a la situación de la gente del interior, con la que tiene mayor contacto, y remarcó que cada vez les cuesta más comprar alimentos. “Todo es mucho más caro. La gente va ajustando cinturones, pero va a llegar a un punto en que ya no va a poder sostenerse eso. Entonces, ahora tenemos que tomar las medidas necesarias”.

Otro cuestionamiento hacia Peña es que no predica con el ejemplo, sino todo lo contrario: “Parece que no le importa, pero por lo menos que trate de corregir esta situación”.

Falló el control de las instituciones

En otro momento, el legislador fue consultado por el tema de la Mafia de los Pagarés y las leyes que se sacaron en torno a ellas.

“Esas leyes que fuimos sacando para combatir la mafia de los pagarés no hacían falta. Las leyes están, está prohibido descontarles más del 25% del salario a un funcionario por deudas”, sostuvo.

Para José Oviedo, en este caso lo que fallaron fueron las instituciones. “Lo que falló fue el control de las instituciones, el control interno de la Corte Suprema. Y yo sé que ellos sabían que eso estaba ocurriendo”.

Sobre la posibilidad de un juicio político a los miembros de la Corte, expresó: “Si ellos sabían y no actuaron, por supuesto que amerita. Para mí que ellos sabían, y si no sabían, quiere decir que no controlan sus instituciones”.

Para finalizar, dejó en claro que esto no va a terminar pronto. “Va a requerir mucho trabajo, incluso de años seguramente, hasta que el sistema esté totalmente sanado”.