Reforma de la Caja Fiscal: Sindicato de directores pide audiencia y advierte que “se viene la noche”

El Sindicato Nacional de Directores de instituciones educativas de gestión oficial del Paraguay (Sinadi) pidió hoy una audiencia pública ante la Comisión Permanente del Congreso para analizar la reforma de la Caja Fiscal y expresó su preocupación por una eventual aprobación “sobre tablas” del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

La solicitud fue dirigida al presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka, y busca abrir un espacio de diálogo para evaluar propuestas alternativas que, según el gremio, permitan alcanzar un consenso sin afectar derechos adquiridos de los docentes.

“No se puede decidir a las apuradas”

El presidente del Sinadi, Miguel Marecos, sostuvo que el sector no se opone a discutir una reforma, pero advirtió que el proceso debe estar respaldado por estudios técnicos y cálculos claros.

“Celebramos que el Ministerio de Economía ponga el tema sobre la mesa, pero no se puede decidir a las apuradas algo que impacta en la vida de miles de trabajadores”, afirmó.

El dirigente cuestionó especialmente la propuesta de aumentar el aporte de los docentes y elevar la edad jubilatoria, sin un debate amplio con todos los sectores involucrados. “Jugar con un derecho adquirido es muy delicado”, señaló.

Desde el sindicato advirtieron que la situación laboral ya es crítica en muchas instituciones educativas. Marecos recordó que más de 7.000 docentes se encuentran con función pasiva debido al deterioro de su salud mental. Subrayó además que faltan psicólogos, orientadores y asistentes sociales en la mayoría de las escuelas.

“Hoy los directores y docentes estamos haciendo tareas que no nos corresponden, conteniendo problemas sociales y emocionales, sin el respaldo profesional necesario”, expresó.

“Si se aprueba así, se viene la noche”

El titular del Sinadi lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias de una aprobación acelerada del proyecto.“Si esto se aprueba antes del inicio de clases, sin discusión real, se viene la noche para el sector docente”, afirmó. Aclaró que el gremio apuesta al diálogo antes que a la confrontación.

Aunque descartó por ahora medidas extremas, sostuvo que el sindicato no permitirá que se “manoseen” los derechos del magisterio y pidió que la discusión se extienda durante todo el año si es necesario.

El gremio propone que en el análisis participen economistas especializados, representantes de las fuerzas armadas, de la universidad pública y de otros sectores que también integran la Caja Fiscal.

“Este no es solo un problema de los docentes. Hay que buscar una solución que beneficie a todos, aunque implique ceder un poco de cada lado”, remarcó Marecos.

Esperan respuesta del Congreso

La nota presentada por el sindicato solicita que la audiencia se realice esta semana o la próxima, con el objetivo de abrir un canal institucional de diálogo antes de que el proyecto avance en el Parlamento.

Desde el Sinadi reiteraron que acompañarán una reforma responsable, pero insistieron en que la prisa sin consenso puede derivar en un conflicto mayor dentro del sistema educativo.

“Queremos construir una salida de fondo, no imponer decisiones. La Caja Fiscal merece una reforma seria, con debate y con respeto a quienes sostienen la educación pública”, concluyó el dirigente.