Sustraen tres cajas registradoras de un supermercado en Alto Paraná

Agentes de la Subcomisaría 22ª de Mbaracayú se constituyeron en el lugar, donde fueron recibidos por el propietario del local, Anderson Clayton Coffe (52).
El dueño manifestó que, esta mañana, al llegar a su local para abrir al público, encontró el vidrio blíndex completamente roto. Al ingresar, se constató el faltante de las cajas registradoras.
Posteriormente, revisó la grabación del circuito cerrado, que muestra que uno de los delincuentes rompió el vidrio con una pata de cabra. Acto seguido, ambos ingresaron rápidamente y se apoderaron de las cajas con el dinero, para luego darse a la fuga en una motocicleta.
Posteriormente, las cajas registradoras fueron halladas vacías al costado de una ruta, en el kilómetro 19.
El hecho fue comunicado a la Fiscalía Zonal de Minga Porã, y también intervinieron agentes del Departamento de Investigaciones, Regional San Alberto.