Sustraen tres cajas registradoras de un supermercado en Alto Paraná

MBARACAYÚ. Dos hombres encapuchados rompieron el blíndex de un supermercado y se alzaron con tres cajas registradoras con aproximadamente G. 10 millones en efectivo. El hecho ocurrió este lunes, a las 00:41, en el supermercado Coffe, ubicado sobre la avenida principal de la colonia General Díaz del distrito de Mbaracayú, al norte de Alto Paraná.