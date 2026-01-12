Nacionales
12 de enero de 2026 - 21:18

Sustraen tres cajas registradoras de un supermercado en Alto Paraná

En menos de un minuto, los delincuentes se apoderaron de tres cajas registradoras y se dieron a la fuga.
En menos de un minuto, los delincuentes se apoderaron de tres cajas registradoras y se dieron a la fuga.

MBARACAYÚ. Dos hombres encapuchados rompieron el blíndex de un supermercado y se alzaron con tres cajas registradoras con aproximadamente G. 10 millones en efectivo. El hecho ocurrió este lunes, a las 00:41, en el supermercado Coffe, ubicado sobre la avenida principal de la colonia General Díaz del distrito de Mbaracayú, al norte de Alto Paraná.

Por ABC Color

Agentes de la Subcomisaría 22ª de Mbaracayú se constituyeron en el lugar, donde fueron recibidos por el propietario del local, Anderson Clayton Coffe (52).

Lea más: Video: dos detenidos y dinero recuperado tras asalto a local de Biggie en Luque

El dueño manifestó que, esta mañana, al llegar a su local para abrir al público, encontró el vidrio blíndex completamente roto. Al ingresar, se constató el faltante de las cajas registradoras.

Posteriormente, revisó la grabación del circuito cerrado, que muestra que uno de los delincuentes rompió el vidrio con una pata de cabra. Acto seguido, ambos ingresaron rápidamente y se apoderaron de las cajas con el dinero, para luego darse a la fuga en una motocicleta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, las cajas registradoras fueron halladas vacías al costado de una ruta, en el kilómetro 19.

Lea también: Caacupé: “La corrupción, el robo y el pokarĕ están lejos de Dios”, resaltó sacerdote en Caacupé

El hecho fue comunicado a la Fiscalía Zonal de Minga Porã, y también intervinieron agentes del Departamento de Investigaciones, Regional San Alberto.