Víctimas de la mafia de los pagarés presionan por nuevas leyes en el Congreso

Miembros de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés se movilizan este lunes en el Congreso Nacional para entregar un relatorio de hechos y una propuesta anexa a la Comisión Permanente. Con ello, pretenden agilizar el estudio de proyectos de ley complementarios al reciente promulgado por el Ejecutivo.

Entre las propuestas figura que los expedientes sean trasladados a juzgados cercanos a la residencia de las víctimas, principalmente las del interior del país, a fin de facilitar el seguimiento de sus procesos, según informó Pedro Coronel, vocero de la agrupación.

Coronel explicó que el relatorio es un recuento de las acciones tomadas y de las siete propuestas presentadas por la Coordinadora a instancias de la Corte, así como de la respuesta indiferente que, según afirmó, recibieron de la máxima instancia judicial.

Juicio político a ministros de Corte

Otra de las propuestas que buscan que se agilice su tratamiento es la que solicita el juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes responsabilizan por la falta de respuestas efectivas.

También cuestionaron que la ley promulgada por el presidente Santiago Peña, que frena los juicios ejecutivos con vicios atribuidos a la llamada “mafia de los pagarés”, solo repercute en apenas el 37% de las víctimas.

En paralelo, las víctimas de la Mafia de los Pagarés, comentó que las víctimas hoy están en todos los juzgados de Asunción y del departamento Central buscando sus expedientes

La movilización de este lunes fue la primera manifestación en este 2026 de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, que anunció que continuará con las protestas hasta obtener soluciones concretas.