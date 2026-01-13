IPS apunta a sobreúso y mal uso por problemas en los baños del Hospital Central

Un equipo de ABC TV confirmó este martes los problemas en los baños del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), una situación denunciada de forma constante por los asegurados.

Algunos baños permanecían fuera de servicio, mientras que otros se encontraban en pésimas condiciones, tanto en su infraestructura como en limpieza.

El jefe del departamento de Mantenimiento del Hospital Central del IPS, Juan Penayo, señaló que el mal estado de los baños se debe al sobreúso por el alto flujo de usuarios y al uso inapropiado o actos vandálicos, por lo que la infraestructura requiere reparaciones constantes y permanentes.

Lea más: IPS ya utilizó US$ 180 millones de las rentas de reservas para cubrir déficit corriente

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobreúso y mal uso de baños, según IPS

Precisó que el Hospital Central cuenta aproximadamente con 700 sanitarios en total, aunque reconoció que ello no da abasto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es un servicio que no da abasto. Las reparaciones y mantenimientos que hacemos en los baños son continuos, permanentes y diarios. Hay que ser sinceros, hay sobreúso y mal uso: tenemos muchos actos vandálicos, gente que viene y destruye”, dijo.

El funcionario agregó que lo que se repara hoy, en 15 días nuevamente se repara debido al sobreúso y mal uso de las instalaciones sanitarias.

Nuevos baños y readecuaciones en distintos sectores

Penayo mencionó que se han realizado nuevas instalaciones, redistribuciones y readecuaciones, aunque reconoció que aún faltan más baños.

Según indicó, las reparaciones y readecuaciones se ejecutan mediante un contrato de G. 50.000 millones para todo el hospital. No obstante, el jefe del departamento no pudo precisar el monto destinado específicamente a los baños.

“Terminamos un sector, entregamos y nos vamos a trabajar otro. Lo vamos haciendo de acuerdo al flujo de cada sector. Por eso, los primeros baños fueron en sala de parto por la amplia cantidad de familiares”, explicó.

Lea más: IPS autorizó uso de rentas de reservas para cubrir el pago de jubilaciones hasta mayo

Señaló que el Consorcio TC es la empresa contratada para realizar el mantenimiento y las readecuaciones desde hace seis meses, en el marco del contrato vigente para mejorar la infraestructura del Hospital Central del IPS.