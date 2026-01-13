IPS ya utilizó US$ 180 millones de las rentas de reservas para cubrir déficit corriente

El Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó su nuevo informe actuarial 2024-2100, donde se confirmó algunos datos que ya venían adelantando sobre la situación del fondo de jubilaciones. En dicho informe se detalla por ejemplo sobre el déficit corriente en el fondo de jubilaciones que viene creciendo en cada periodo, tocando ya un volumen importante de las rentas de las reservas.

De acuerdo con el reporte, el déficit surge debido a que los ingresos por aportes no logran cubrir los egresos por pago de jubilaciones, situación que se viene registrando desde el año 2020, año de Pandemia del Covid 19 que obligó al cierre de muchas empresas que dejaron de aportar al fondo.

A partir de dicho momento, el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones comienza a depender de las rentas generadas por las inversiones del Fondo de Reserva para compensar el descalce operativo. Entre el 2020 y el 2024, este déficit corriente acumulado llegó a G. 1,218 billones, US$ 180 millones (al cambio actual), monto que fue financiado con estas rentas.

Solo en el 2024, los ingresos por aportes obrero - patronal alcanzaron G. 4,49 billones, mientras que los pagos por jubilaciones sumaron G. 4,96 billones, generando una diferencia de G. 474.496 millones, de acuerdo con el reporte de la previsonal. Según los datos, en el 2020 el déficit alcanzó G 169.000 millones, mientras que en el 2021 fue de G. 22.000 millones, luego subió a G. 183.000 millones en el 2022, a G. 370.000 millones en el 2023 y llegó a G. 474.000 en el 2024.

Rentas se agotarían en el 2036

De mantenerse esta situación, se estima que dichas rentas se agotarían en el año 2036 y que a partir de ese punto, además de los ingresos provenientes de los aportes obrero-patronales y de las rentas generadas, el sistema comenzaría a recurrir también a la utilización del capital del Fondo de Reserva, esto en el caso de que no se implemente ninguna reforma paramétrica.

De acuerdo con las proyecciones, el fondo de reserva con una rentabilidad del 2% más inflación, pero sin ninguna reforma, los recursos se terminarían agotando para el 2046.

Otro escenario planteado en el informe es que el Beneficio Adicional Anual (aguinaldo) tenga una financiación a partir de una mayor asignación de aporte al fondo jubilatorio, elevando la contribución del 12% al 13,5%, ya que con estos ingresos, los aportes resultarían suficientes para cubrir la totalidad de los pagos hasta 2039, permitiendo que el Fondo de Jubilaciones retorne a una situación de superávit corriente hasta ese año.

Recomendaciones y consideraciones

El informe concluye en la necesidad de encarar reformas paramétricas que garanticen la sostenibildiad del fondo de jubilaciones en el tiempo.

Recomiendan por ejemplo avanzar en medidas legales y financieras para definir una fuente de financiamiento específica para el Beneficio Adicional Anual (BAA).

Entre esas medidas mencionan el incremento de la tasa de aporte, destinando dicho aumento exclusivamente al financiamiento del BAA y a fortalecer el Fondo Común.

Además sugieren establecer un BAA uniforme, no vinculado al monto del beneficio previsional, ajustando su naturaleza a los resultados actuariales y financieros disponibles.

En cuanto a la deuda histórica del Gobierno, sugieren evaluar alternativas viables y consensuadas entre el IPS y el Estado Paraguayo que aseguren la participación financiera de este último.

Cabe señalar que en el año 2025 entró en vigencia una reforma en el sistema, aumentando de tres año a diez años el promedio de los salarios sobre el cual se va a calcular el haber jubilatorio, que cuyo impacto aún no fue incluido en este estudio.

Aportantes y cobertura del sistema

Entre los años 2022 y 2024, el número de cotizantes al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS se incrementó de 794.994 beneficiarios a 878.212, mientras que los jubilados llegan a 87.000. Según los datos, la población ocupada total pasó de 2.820.271 personas a 2.996.550 en el mismo período, siendo la tasa de cobertura previsional sobre el total de ocupados del 28,19% en 2022, y aumentó al 29,31% en 2024.