Vía que conecta con las rutas PY08 y PY13 se encuentra en estado calamitoso y pone en riesgo a usuarios

Los pobladores de Cecilio Báez denunciaron que, desde hace más de 20 años, el camino se encuentra en condiciones deplorables, sin que hasta el momento exista una intervención seria por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ni de las municipalidades locales. Aseguraron que, pese a los reiterados pedidos y reclamos, ninguna autoridad ha gestionado la reparación integral de la ruta.

En el trayecto ya se han registrado numerosos accidentes de tránsito y cuantiosos daños materiales en vehículos, situación que genera indignación y preocupación entre los usuarios frecuentes del camino. Los conductores deben esquivar cráteres y sectores hundidos, convirtiendo cada viaje en una maniobra de alto riesgo.

La pobladora María Roque González dijo que hace 20 años vienen sufriendo el mal estado del camino y que el intendente local no hace nada para solucionar el problema. Indicó que varios accidentes graves ocurrieron a causa del deterioro de la ruta y que las autoridades locales conocen la situación, pero no realizan gestiones para obtener asistencia del Gobierno.

Agregó que la zona es altamente productiva y pidió que el Gobierno Central, a través del MOPC, se digne a reparar el camino.

La problemática golpea especialmente a zonas productivas agropecuarias y ganaderas, cuyos habitantes utilizan diariamente esta ruta para trasladar sus productos hacia centros urbanos del país. La falta de infraestructura adecuada dificulta la comercialización y ocasiona pérdidas económicas a los productores de la región, quienes exigen una solución inmediata antes de que ocurra una nueva tragedia.

Sobre el tema, el productor y comerciante frutihortícola, Fernando Ramos, dijo que diariamente circula por la zona con camiones cargados de productos y que el mal estado del camino le genera cuantiosos perjuicios mecánicos en sus vehículos. Señaló que los accidentes son frecuentes y que también existe una gran pérdida de tiempo por el deterioro de la vía.

Agregó que el trayecto requiere un recapado completo y no bacheos de baja calidad, que solo sirven para fotos de proselitismo de los políticos de turno, pero que nunca representan una solución definitiva para la ciudadanía.

Concurrimos a la Municipalidad de Cecilio Báez para conversar sobre las quejas con el intendente, Leonardo Favio González (ANR HC), pero los funcionarios informaron que no se encontraba en la ciudad. Posteriormente, solicitamos conversar con la secretaria general de la comuna, quien indicó por teléfono que el intendente no autorizó brindar declaraciones a la prensa.

También nos comunicamos con la Dirección de Comunicaciones del MOPC, donde informaron que el director de Vialidad, Alejandro Bordón, es la persona indicada para hablar sobre el tema, pero que se encontraba en una visita técnica por el Chaco, lo que dificultaba obtener una versión oficial. Al cierre de esta redacción, no hubo respuesta por parte de los encargados de comunicación de la institución.