Persiste el deterioro del tramo Iturbe–Maciel y se expande a otras zonas.

El tramo interdepartamental que une las ciudades de Iturbe y Coronel Maciel sigue presentando un estado considerado desastroso por quienes transitan a diario por la zona, a pesar de intervenciones parciales que no lograron revertir el deterioro de la calzada.

La vía, que conecta a los departamentos de Guairá y Caazapá, muestra nuevamente grandes baches, cráteres y sectores donde la capa asfáltica prácticamente desapareció, generando constantes riesgos para automovilistas, motociclistas y transportistas.

Vecinos de ambas localidades señalan que los trabajos de bacheo realizados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fueron incompletos y temporales, ya que en poco tiempo los pozos reaparecieron y el deterioro se profundizó.

Lea más: Concepción: La ruta PY22 parece “bombardeada”, ante gran cantidad de baches

Los puntos más críticos se concentran en tramos con curvas, donde la visibilidad es reducida y los conductores deben realizar maniobras bruscas para esquivar los baches, aumentando el riesgo de accidentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Transitar en la zona es un peligro, advierten

Usuarios habituales del camino relatan que circular por la zona implica reducir considerablemente la velocidad y salir con mayor anticipación, debido a que en algunos sectores resulta imposible evitar los cráteres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ruta PY19: obra nueva que ya se cae a pedazos y pone en riesgo vidas humanas

Motociclistas advierten que la situación es aún más peligrosa para ellos, ya que los baches cubiertos de agua o barro dificultan su visualización, especialmente durante y después de las lluvias. Transportistas y trabajadores rurales señalan que el constante paso de vehículos pesados, sumado a la falta de mantenimiento, acelera el desgaste del pavimento y afecta directamente a la economía local.

En días de lluvia, el panorama se agrava, ya que los pozos se llenan de agua y el tránsito se vuelve aún más riesgoso, obligando a muchos conductores a circular por la banquina o en zigzag.

La ruta es considerada estratégica para la conexión entre Guairá y Caazapá, utilizada diariamente por estudiantes, productores, comerciantes y trabajadores que dependen de ella para sus actividades.

De la misma forma, ya se pueden observar grandes pozos y desplazamientos de la capa asfáltica hacia otros tramos como Valle Pé-Iturbe.

Si bien reconocen que se realizaron algunos bacheos, afirman que estos no fueron suficientes ni duraderos, lo que refuerza la percepción de abandono.