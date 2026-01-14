A Ultranza: vuelven a confirmar prisión y hecho punible atribuido a Gianina García

El Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado de feria rechazó el recurso planteado por Gianina García Troche, procesada en el marco de la causa A Ultranza Py, y ratificó el Auto Interlocutorio N° 263 del 9 de diciembre de 2025 firmado por la jueza de Garantías Rosarito Montanía, quien a su vez resolvió no hacer al cambio de calificación y revocatoria de la prisión preventiva.

Con el rechazo de la apelación planteada por el Abg. Hugo Núñez los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Paublino Escobar ratificaron el proceso por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que afronta la pareja de supuesto traficante de drogas uruguayo Enrique Sebastián Marset Cabrera, prófugo de la Justicia.

Asimismo el tribunal de alzada confirmó que Gianina García seguirá cumpliendo prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue, recordando que el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak tiene tiempo hasta el próximo 20 de mayo para finalizar su investigación y presentar requerimiento conclusivo respecto a la procesada.

En el escrito el apelante había argumentado que la negación de la jueza de Garantías Rosarito Montanía, respecto al cambio de calificación por “etapa procesal”, es incorrecta, señalando que la ley permite revisar la calificación provisional en cualquier momento si afecta la libertad personal. Sobre la ratificación de la prisión preventiva fundamentó que se convierte en una pena anticipada.

Argumentos contra recurso de Gianina García

El Tribunal de Apelaciones Especializado de feria concluyó que la ratificación de la prisión preventiva resulta plenamente justificada, por parte de la jueza Rosarito Montanía, en atención a la necesidad de garantizar la comparecencia de la misma durante el proceso y de asegurar el normal desarrollo de la investigación.

En ese aspecto, los camaristas resaltan que la medida cautelar no constituye pena anticipada ni vulnera el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en normas constitucionales y convencionales, por lo que responde a fines estrictamente cautelares y no punitivos, teniendo como finalidad evitar la frustración de la presente investigación penal.

Respecto a los problemas de salud de Gianina García, el tribunal de tribunal señala que de las constancias obrantes en el expediente se verifica que la imputada ha recibido atención médica adecuada, garantizando su integridad física y su derecho a la salud

“La decisión de mantener la prisión preventiva está debidamente fundada y cumple con los parámetros exigidos por el código de forma y la constitución nacional, por lo que no resulta procedente su revocatoria en este momento procesal”, remarca parte del Auto Interlocutorio N° 2 de fecha 14 de enero de 2026, dictado por el tribunal de alzada.

Proceso contra Gianina García en A Ultranza

De acuerdo con la imputación presentada el 22 de febrero de 2022 por el fiscal Deny Yoon Pak, en el marco de la causa A Ultranza, Gianina García Troche, en su carácter de pareja de Sebastián Marset, constituyó la la sociedad denominada “Grupo San Jorge”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars”.

Añade el escrito fiscal que, Gianina García, habría habilitado una cuenta en Banco Visión, para el efecto, empleando para ello un certificado de trabajo aparentemente de contenido falso, en la cual constaba que era dueña de un tractocamión Volvo, con placa BCR 701, supuestamente habilitado seis mese antes por la empresa Transportadora denominada “Kuarahy SRL”, para de transportes internacionales al Mercosur en un promedio de dos a tres viajes por mes, con una ganancia de US$ 7.500 de manera mensual.

Es decir, Gianina García, a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico Internacional de cargas de cocaína, constituyó una supuesta sociedad y abrió una cuenta bancaria con el objeto de poner en circulación, en el sistema financiero nacional, el dinero de origen ilícito, justificado falsamente, que ello, proviene de actividades genuinas lícitas, según refiere la imputación.

Cabe señalar que, el “Grupo San Jorge Sociedad Anónima”, cuyo nombre de fantasía es “Total Cars” fue constituido el 3 de mayo de 2021 e integrado con un capital de G. 1.000.000.000. A esta empresa le corresponde el RUC N° 8018277-8. Al momento de la fundación, a Gianina García Troche le correspondía el 75% de participación, com presidenta, y a Alexis Vidal González Zárate, el 25% como vicepresidente.