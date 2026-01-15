Feminicidios dejaron 218 niños huérfanos en 3 años: ¿Qué pasa con ellos?

Entre 2023 y 2025, en Paraguay, 113 mujeres fueron víctimas de feminicidio, según datos oficiales del Ministerio Público. De ellas, 85 eran madres, que dejaron tras de sí un vacío irreparable en sus familias y comunidades. El impacto más doloroso recae sobre 218 niños y niñas que quedaron huérfanos de madre en solo tres años, acorde los datos de la misma Fiscalía.

Pese a la gravedad de estos hechos, el Gobierno no cuenta hoy con datos precisos sobre la situación actual de estas víctimas colaterales de la violencia. Ni el Ministerio Público ni el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), ni el Ministerio de la Defensa Pública saben, por ejemplo, cuántos de ellos son hermanos biológicos. Tampoco se tiene certeza sobre sus edades exactas, su género, o cuántos de ellos perdieron a mamá y papá simultáneamente.

Eduardo Escobar, viceministro de la Niñez, reconoció que los últimos datos oficiales de esta naturaleza son de hace 10 años. Dijo que ahora trabajan en un mapeo que contraste datos con el Ministerio de la Mujer y la Fiscalía, para diseñar políticas públicas basadas en información real. Este proceso de actualización estadística, fundamental para cuantificar la magnitud total del problema, podría demorar todavía varias semanas.

Escobar refirió que la Ley 6486, de promoción y protección de los derechos del niño, promulgada en 2020, ni siquiera está reglamentada. No obstante, aseguró que estos niños reciben apoyo en el marco del programa “Familias de la Guarda”. Explicó que a través del equipo técnico del ministerio, con la articulación con los municipios y otras instituciones, están siendo integrados al sistema de protección social. Por ejemplo, afirmó, con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), trabajan “para que los chicos no pierdan su escolaridad y puedan seguir, dentro de lo que se pueda, en este contexto difícil”.

Familias ampliadas

Ante la pregunta de quién cuidado a estos niños, Escobar señaló que en el 100% de los casos registrados en los últimos años, los chicos quedaron a cargo de la familia ampliada. “No hay ninguno que haya quedado desprotegido, sin nadie que lo acoja. En todos los casos son los abuelos o los tíos los que protegen a estos niños“, dijo.

El viceministro aseguró que la asistencia estatal a estas familias es inmediata, con un soporte integral que incluye desde la provisión de camas, ropa y todo lo material que la familia necesite, hasta asistencia técnica especializada. “Soporte logístico a esa familia ampliada, la articulación con (el Ministerio de) Salud para la contención psicológica, la intervención de las urgencias más inmediatas“, ejemplificó.

Escobar agregó que, tanto los niños como los adultos que asumen su cuidado, reciben acompañamiento para transitar la pérdida. Se busca ofrecer un entorno seguro, que permita a las víctimas secundarias procesar el dolor en un ambiente controlado y, en muchos casos, intentar mitigar los efectos de haber presenciado las consecuencias del feminicidio, afirmó.

Seguimiento a víctimas

El viceministro de la Niñez señaló que, en el seguimiento de los casos, el Ministerio de la Defensa Pública cumple un rol determinante, al evaluar técnicamente la idoneidad de los cuidadores. Los defensores de la niñez analizan qué entorno familiar es el más apto para garantizar el bienestar de cada menor de edad. Esta evaluación es vital para asegurar que el niño permanezca en un lugar libre de cualquier tipo de violencia, remarcó.

Escobar dijo que el abordaje estatal se realiza siempre bajo un proceso respetuoso de los tiempos de duelo. Indicó que se busca no presionar a las familias en momentos de crisis extrema, respetando su sentir y las necesidades que manifiesten. Explicó que en algunos casos, ante la tragedia, las familias se cierran inicialmente, por lo que el Estado espera a que estén listas.

Escobar reconoció, sin embargo, que la falta de un sistema digitalizado e interconectado dificulta actualmente el seguimiento pormenorizado de cada caso. Las autoridades deben recurrir a métodos manuales para verificar direcciones y edades en registros antiguos. Este vacío de información centralizada es uno de los mayores desafíos para el diseño de políticas eficientes, admitió.

Falta de presupuesto <b> </b>

Esta semana, la ministra de la Mujer, Alicia Pomata dijo que el impacto social de estos crímenes, que dejan familias destruidas y, sobre todo, niños sin sus madres, es intolerable.

Pomata alertó de la necesidad de mayor presupuesto para atender a los niños que quedan huérfanos tras estos horribles crímenes. “Cada vez son más los casos y debemos garantizar una asistencia integral”, había declarado a ABC.

Aberrante aumento de casos

El 2026 arrancó con una aberrante cifra de 6 mujeres víctimas de feminicidio, entre ellas una niña de apenas 12 años, quien fue asesinada junto a su madre. Los casos se dieron entre el 1 y el 13 de enero.

Como consecuencia de estos terribles crímenes, solo este año, al menos seis hijos quedaron huérfanos, incluido un niño de 9 años, que resultó gravemente herido mientras intentaba frenar al agreso.

Raquel Iglesias, investigadora de los derechos de la mujer, señala que el aumento de casos coincide con el debilitamiento de la intervención estatal, lo que genera una percepción de impunidad en los autores. La experta recomendó el involucramiento de toda la sociedad, frente al aislamiento que favorece a los violentos.

Denuncias de tentativa

A la alarmante cifra de víctimas de feminicidio en los últimos tres años se suma la también alarmante cantidad de tentativas. Ayer, el Observatorio del Ministerio Público informó que en los últimos seis años se registraron 216 denuncias por tentativa de feminicidio.

Precisamente, este jueves se registró una nueva tentativa de feminicidio en Encarnación. Un hombre apuñaló por la espalda a su expareja en plena vía pública, tras una discusión y huyó con sus dos hijos, menores de edad. Afortunadamente, la mujer fue rápidamente asistida y llevada al Hospital General de esa ciudad; los niños se rescataron y el autor fue capturado por la Policía.