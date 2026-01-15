Tentativa de feminicidio: Fiscalía investigó más de 200 casos en los últimos seis años

Según datos oficiales, la Fiscalía investigó un total de 216 denuncias referentes a tentativa de feminicidio en Paraguay entre el 2020 y 2025. Este dato revela que más de 200 mujeres “estuvieron al borde de perder la vida tras ser víctimas de violencia extrema”.

Asimismo, la institución apunta que este tipo de violencia extrema fue ejercida principalmente por parejas, exparejas, novios o familiares a lo largo del territorio nacional.

En lo que refiere al hecho punible en sí, la Fiscalía elaboró el perfil de la tentativa de feminicidio y mediante esto se pudieron identificar “patrones de riesgo”.

“Estos hechos pudieron haber derivado en casos consumados de feminicidio de haberse concretado el plan de los agresores”, detallan.

Denuncias por año

Conforme a los datos del área de estadísticas del Ministerio Público, estas son las denuncias por tentativa de feminicidio según cada año:

2020: 11 denuncias

2021: 37 denuncias

2022: 28 denuncias

2023: 44 denuncias

2024: 55 denuncias

2025: 44 denuncias

Durante el año antepasado se registró el “pico” de denuncias, mientras que durante el 2025 hubo una disminución, aunque el número fue igual al del 2023.

Asimismo, los departamentos de Central y Canindeyú concentraron el 45 % de las denuncias, posicionándose como las zonas “más sensibles” del país.

El número de denuncias por departamentos es el siguiente:

Central: 68 denuncias

Canindeyú: 30 denuncias

Amambay: 19 denuncias

San Pedro: 18 denuncias

Caaguazú: 16 denuncias

Itapúa: 10 denuncias

Edad de las víctimas y relacionamiento

El 36% de las víctimas tiene entre 30 y 59 años, mientras que el 34% corresponde a mujeres de 18 a 29 años, muchas de ellas madres jóvenes. Otro dato alarmante es que el 3% de las víctimas son menores de 18 años.

En lo que refiere al relacionamiento, el 41% de los agresores eran parejas convivientes, mientras que el 26% correspondía a exparejas.

Los meses con mayor frecuencia de casos son diciembre, enero, febrero, mayo, agosto y septiembre, mientras que los días más frecuentes de ataque son los domingos y lunes, principalmente de madrugada y mañana.

Un dato que también señala el informe es que durante los días de calor se incrementan los episodios violentos, asociados en muchos casos al consumo de alcohol y sustancias prohibidas.

Tipo de armas

Para concretar los ataques se utilizaron estos medios:

40%: armas blancas como cuchillos, puñales, machetillos, destornilladores u objetos punzantes

18%: armas de fuego

16%: otros medios como manos, prendas de vestir u objetos

5%: otros tipos de armas no especificadas.

Entre los criterios para determinar la tentativa de feminicidio se consideran estos aspectos:

Vulnerabilidad de la zona del cuerpo atacado

Eficacia del arma o método utilizado

Existencia de violencia previa

Motivaciones del ataque y razonamiento del agresor

Dolo o intención de matar, entendida como el conocimiento y la voluntad de causar el resultado

Factores de riesgo asociados al feminicidio

Vulnerabilidad de la víctima (dependencia económica o emocional, maternidad, edad, discapacidad)

Concepciones de supremacía masculina

Resolución violenta de conflictos

Consumo de alcohol o drogas

Celos

Rupturas recientes o separación

Denuncias previas

Finalmente, el protocolo de investigación del feminicidio contempla la figura de la tentativa, conforme al Código Penal.

Cuando se acredita la tentativa, la pena privativa de libertad es la misma que la prevista para el hecho consumado, que en el caso de feminicidios pueden ser hasta 30 años de prisión.

