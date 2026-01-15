Funcionarias del Hogar de Ancianos de Ayolas reclaman 10 meses de salarios atrasados

Nancy Cañiza, trabajadora del hogar, manifestó que atraviesan una situación económica muy difícil en sus hogares debido a la deuda acumulada. Indicó que la actual administración del Hogar de Ancianos les adeuda aproximadamente 10 meses de sueldos. En total, unas 16 funcionarias se ven directamente afectadas por esta situación, que se prolonga desde hace tiempo sin una respuesta definitiva.

Lea más: Extensión horaria del paso Ayolas - Ituzaingó beneficiara a la economía regional

Cañiza señaló además que, pese a haber presentado reiterados reclamos ante la administración actual, no han logrado percibir sus haberes.

La gestión del Hogar de Ancianos está encabezada por el concejal municipal de Ayolas, Víctor Espíndola (ANR). Las trabajadoras insisten en la necesidad de una pronta solución para poder sostener sus necesidades básicas.

La falta de pago de los sueldos es una problemática que se arrastra desde hace varios años. Esta situación se debe a que el Hogar de Ancianos no depende del Ministerio de Salud Pública, lo que obliga a depender exclusivamente de los aportes de la Entidad Binacional Yacyretá. Como alternativa, las trabajadoras plantean que la institución pase a depender de Salud Pública o directamente de la EBY.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cabe recordar que en enero de 2025 las funcionarias ya habían realizado una medida de fuerza para reclamar el pago de salarios adeudados y el cambio de administración. Sin embargo, la problemática persiste y vuelve a generar preocupación entre las trabajadoras y sus familias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reclaman reparación urgentes de las principales rutas de Ayolas

Versión de la administración del Hogar

Víctor Espíndola señaló que la situación afecta directamente la operatividad del Hogar de Ancianos. Explicó que existen deudas acumuladas de administraciones anteriores que actualmente totalizan 10 meses de salarios impagos. Agregó que desde la Asociación se vienen realizando gestiones de cobro ante autoridades locales, departamentales y nacionales.

Espíndola remarcó que la Entidad Binacional Yacyretá es el principal aportante para el funcionamiento del Hogar. Detalló que durante el año 2025 se realizaron tres aportes importantes, siendo el último en el mes de septiembre. No obstante, el desembolso previsto para diciembre no pudo concretarse debido a un embargo judicial correspondiente a una administración anterior.

“Como salida inmediata, estamos trabajando para canalizar el aporte a través de otra organización legalmente constituida. Es una alternativa muy avanzada que podría concretarse en los próximos días, considerando también el receso por vacaciones de funcionarios de la EBY, mientras se busca una solución definitiva al embargo”, explicó el administrador.

Lea más: Piden datos del conflicto del IPS con los navieros