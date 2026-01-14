MOPC firma contrato para reparar la ruta PY08, tras muertes por baches

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó hoy un contrato con la empresa TOCSA S.A. por más de USD 15 millones para el mantenimiento y mejoramiento de la ruta PY08.

El tramo a ser intervenido abarca 151 kilómetros y conecta la rotonda Cruce 6000, en San Estanislao (San Pedro), con la ciudad de Azotey, en Concepción.

La firma se realizó en presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y marca el cierre formal de un proceso de licitación que se extendió durante varios meses, según informaron desde el Gobierno.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, explicó que la concreción del contrato se dio tras superar las etapas administrativas del llamado. “Siempre estamos sujetos a los procesos naturales de cualquier licitación, con todo lo que eso implica, incluidas las protestas”, señaló la secretaria de Estado.

Detalló que una impugnación presentada a finales del año pasado fue resuelta en la primera semana de este año, lo que permitió avanzar de inmediato. “Una vez que recibimos la habilitación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, formalizamos el contrato”, afirmó.

Una ruta marcada por el abandono

Centurión reconoció que la actual administración recibió una red vial en malas condiciones. En ese sentido, citó como ejemplos las rutas PY01 y PY08.

“Nos encontramos con vías sin programas de mantenimiento, sin planificación y sin financiamiento”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que desde el primer día de gestión se trabaja en la recuperación de la infraestructura, más allá de las nuevas obras.

Protestas ciudadanas y movilización

Mientras se concretaba la firma del contrato, ciudadanos autoconvocados anunciaron una movilización en reclamo por el crítico estado de la ruta PY08. La protesta está prevista en el barrio San Pedro, del municipio de Guayaybí, punto de concentración de pobladores de distintos distritos del norte y sur del departamento.

Los manifestantes exigen respuestas urgentes ante lo que califican como una situación insostenible para quienes transitan a diario por la vía.

Según datos, 21 personas murieron en los últimos dos años en siniestros viales registrados sobre la ruta PY08, una ruta que conductores describen como “minada de baches”.

Ante este escenario, el senador opositor Ever Villalba (PLRA, Frente Radical), junto a otros legisladores, presentó una denuncia para que se investigue una eventual responsabilidad penal de la ministra Claudia Centurión por el estado de la vía.