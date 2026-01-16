Concepción: pequeños productores pretenden mejorar local donde realizan tradicional feria

La Asociación de Productores Feriantes de Concepción fue creada hace 30 años con 45 miembros, recordó su actual presidenta Lorenza Dávalos de Acosta. Desde entonces ocuparon varios lugares públicos de la capital del primer departamento.

Finalmente, en 2012 se mudaron a un local ubicado en las inmediaciones de la rotonda 2 de Mayo, en el barrio Itacurubí.

El proyecto que tienen los labriegos es mejorar la edificación, situada en el acceso a la Perla del Norte.

“Queremos mejorar este local, cambiar el tejido por rejas para mejorar la seguridad, colocar azulejos a los diferentes puestos, entre otros trabajos para cambiar la imagen de nuestro lugar”, explicó Dávalos de Acosta.

Agregó que el inmueble que ocupan es de la Municipalidad local, pero comentó que actualmente están realizando pagos mensuales para poder obtener el título a nombre de la asociación, que actualmente cuenta con 33 miembros activos.

Ventas

Este viernes no participaron muchos productores en la feria porque generalmente en el mes de enero hay poca venta. De igual manera, los labriegos que sí participaron llevaron frutas, verduras, hortalizas, queso, gallina casera, carne de cerdo, mandioca, batata, entre otros productos.