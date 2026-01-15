Producción de soja no alcanza cifras de la campaña pasada

La producción de soja en la zafra 2024/25 se redujo levemente frente a la campaña pasada, que logró 11 millones de toneladas, según Capeco. Al cierre de diciembre, esta menor producción también impactó en las exportaciones del rubro.

El reporte de comercio exterior de la Capeco, reflejó hasta diciembre la caída en el volumen de envíos de granos fue, en parte, compensada por una mayor molienda, lo que se tradujo en la mayor cantidad embarcada de aceite y pellets de los últimos cuatro años.

La asesora de Comercio Exterior de Capeco, Sonia Tomassone, señaló que, aunque la zafra fue muy buena, no se alcanzó el récord de 11 millones de toneladas de la campaña anterior, lo que generó un menor volumen exportado del grano, compensado parcialmente por un mayor procesamiento.

Solo 10 millones de toneladas

En ese sentido, detalló que los números de exportación, procesamiento y consumo interno confirman que la producción de soja de la campaña 2024/2025 llegó a 10 millones de toneladas.

“Si bien queda un pequeño remanente de cereal que se está embarcando en enero, los envíos correspondientes a esta zafra culminaron en diciembre de 2025 con 6,4 millones de toneladas exportadas, una merma de 1,5 millones en comparación con 2024, cuando se exportaron 7,9 millones de toneladas", precisó.

Impulso a la industrialización

En cuanto a los derivados de la soja en 2025, precisó que se exportaron 621.396 toneladas de aceite, un aumento de 124.492 toneladas respecto a 2024. La harina de soja registró 2,1 millones de toneladas exportadas, 481.578 toneladas más que el año anterior.

Las exportaciones del complejo sojero generaron ingresos por US$ 3.571 millones, frente a los US$ 4.174 millones de 2024, reflejando la caída de los precios internacionales.

Destinos

Argentina continúa liderando como destino con el 80% de participación. Brasil se consolida como segundo mercado con el 14 %, seguido por Rusia (4 %), y otros países como Turquía, Perú, Estados Unidos, Uruguay, Senegal, Chile, Corea del Sur y Japón, que representan el 2 % restante.