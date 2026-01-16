Iturbe: Denuncian contaminación y mortandad de ganado por uso de campo comunal como vertedero

Miembros de la comisión del Campo Comunal de Iturbe denunciaron públicamente que la Municipalidad local utiliza una parte del predio comunal como vertedero provisorio, situación que estaría generando una grave contaminación ambiental y la muerte de animales vacunos que pastan en la zona.

Según los denunciantes, además de los residuos depositados por el servicio de recolección municipal, otros pobladores arrojan basura sin ningún tipo de control, lo que ha convertido el lugar en un foco de contaminación permanente.

Indicaron que el problema no es reciente y que el uso del campo como vertedero se arrastra desde hace varias décadas, aunque señalaron que en administraciones anteriores existía al menos cierto control para evitar el desborde de residuos.

Sin embargo, aseguran que en la actual gestión municipal la situación se agravó considerablemente, ya que el sitio permanece sin cercado, sin cuidador y sin ningún tipo de tratamiento adecuado de los desechos.

Los afectados responsabilizan directamente al intendente de Iturbe, Ever Becker Rodas, por hacer caso omiso a los reiterados pedidos de los usuarios del campo comunal, quienes desde el año 2023 solicitan una solución definitiva al problema.

Ante la falta de respuestas, los pobladores se vieron obligados a recurrir al Ministerio Público, impulsando una denuncia penal por contaminación del medio ambiente, además de avisar al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Uno de los puntos más graves señalados por los denunciantes es la presencia de residuos hospitalarios en medio del basural, tales como jeringas usadas, insumos médicos descartables y hasta sondas desechadas.

Otro aspecto es la mortandad de ganado vacuno, ya que los animales ingresan al área contaminada, consumen restos de basura o beben agua de un humedal afectado por los residuos.

De acuerdo con los testimonios, varios animales murieron en poco tiempo tras intoxicarse, generando pérdidas económicas a familias que dependen de la ganadería. Además, advirtieron que durante las lluvias el agua contaminada rebosa del vertedero improvisado y alcanza un arroyo cercano, del cual gran parte de la comunidad se abastece para uso doméstico.

La Unidad Especializada en Delitos Ambientales de la Fiscalía de Villarrica ya verificó el sitio y los denunciantes aguardan ahora la presencia de técnicos del Mades para una evaluación ambiental.

Ernesto Fernández Valdez, presidente de la Asociación del Campo Comunal de Iturbe, afirmó que no existe una postura política detrás del reclamo y que el único objetivo es encontrar una solución al problema.

“El problema es que nuestro campo comunal se usa como vertedero. No tenemos nada en contra del intendente, solo queremos una solución”, expresó.

Relató que desde la Municipalidad argumentan falta de presupuesto para trasladar la basura a otro sitio y que el distrito no cuenta con un vertedero habilitado en forma. Fernández Valdez aseguró que ya se registraron al menos cinco vacas muertas en menos de un mes y que la contaminación del humedal representa un riesgo sanitario para toda la comunidad.

Por su parte, Ever López, miembro de la comisión, indicó que como medida de fuerza decidieron cerrar el acceso al predio para impedir que se sigan arrojando residuos. “Este campo no forma parte del éjido municipal y eso es lo que la gente no entiende. El perjuicio ya es demasiado grande”, sostuvo.

En tanto, el poblador Amancio Godoy relató que perdió dos vacas adquiridas con sus ahorros y lamentó la falta de sensibilidad de las autoridades ante la situación. “Para ellos puede ser poco perder dos animales, pero para nosotros es una pérdida enorme”, afirmó.

Intentamos comunicarnos con el intendente Ever Becker Rodas para conocer su versión sobre la denuncia, pero no se encontraba en la Municipalidad y no respondió las llamadas telefónicas.