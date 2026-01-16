Operativo de seguridad para firma entre Mercosur-UE se pone en marcha hoy

Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea firman este sábado el esperado acuerdo de libre comercio.

El evento se llevará a cabo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, un lugar cargado de simbolismo, pues fue ahí donde se puso en marcha el Mercosur, en 1991.

El comisario Ricardo Alonso, jefe de Seguridad Ciudadana de Asunción, señaló que desde hoy se pone en marcha el operativo de seguridad, el cual será un trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas.

“Desde la fecha comenzamos con la cobertura para los itinerarios de las comitivas, así como también la cobertura en la zona donde van a estar hospedados”, señaló el comisario.

De igual forma, indicó que desde hoy están brindando cobertura en el Banco Central.

“Este es un trabajo entre las fuerzas públicas, las fuerzas armadas, las cuales daremos cobertura tanto interna como externa, hasta la finalización del evento”, manifestó Ricardo Alonso.

Con respecto a la cantidad de oficiales que estarán apostados a este operativo, no brindó número exacto, pero expresó que la cantidad es la adecuada para este tipo de eventos.