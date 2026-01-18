Intendenta Gamarra buscará el rekutu en Capiatá

La misma está culminando el periodo dejado por su correligionario Luis González Ocampos, quien renunció en el 2022 para candidatarse a la Gobernación del Central, pero perdió ante Ricardo Estigarribia (PLRA).

La administración de Laura Gamarra es muy cuestionada por los contribuyentes capiateños debido a la falta de gestión y transparencia, sin embargo, es la mejor posicionada entre referentes del cartismo local, dicen.

El otro postulante es José Riquelme, precandidato por el movimiento Fuerza Republicana, cuyo líder es el exvicepresidente Hugo Velázquez. Riquelme fue intendente interino y actualmente se desempeña como concejal municipal. Tiene una participación muy activa en el Legislativo.

En la carpas de la oposición se maneja el nombre de Nicolás Oviedo, por el movimiento “Unidos por Capiatá”, que aglutina a varios partidos políticos. Oviedo es una figura emergente y referente social que ha estado involucrado en movimientos ciudadanos y políticos, buscando posicionar una alternativa en la gestión municipal.

En tanto que, el PLRA sigue divido en la ciudad y aún no lanzó de manera oficial una candidatura. Suena el nombre de Eligio Colman, actual presidente de la Junta Departamental de Central, quien tiene una importante militancia partidaria.

También se habla de la precandidatura de Belén Melgarejo, concejal municipal de Capiatá. Su figura gana fuerza tanto en los barrios como en las redes sociales, donde numerosos sectores ciudadanos la ven como una opción real de cambio.

También se baraja el nombre de la diputada Leidy Galeano (YoCreo), aunque la parlamentaria no haya anunciado su intención por la Intendencia.