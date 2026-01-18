MEC: “Escuelas Abiertas” arranca en 300 centros educativos

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), arranca desde mañana el programa Escuelas Abiertas, que ofrece actividades recreativas, cursos libres de música, danza, teatro y robótica, entre las principales actividades en 300 instituciones educativas de todo el país.

El programa debió inaugurarse el lunes 12 de enero, sin embargo, las capacitaciones se atrasaron por lo que las actividades recién inician esta semana.

El plan no es una invención de este Gobierno. Funciona hace más de diez años en escuelas públicas del territorio nacional. Digna Gauto, directora de Educación Inclusiva del MEC, había explicado que ya entregaron los kits de deportes, artísticos y los productos de la merienda para los escolares que participen en el programa.

Novedades

La intención de la cartera es que 30.000 niñas, niños y adolescentes se inscriban a las 300 escuelas habilitadas. Las jornadas irán de 08:00 a 11:30.

El enfoque es la prevención de conductas de riesgo, mediante el fortalecimiento de entornos seguros y el acompañamiento educativo durante el tiempo libre, según indicó el MEC en un comunicado.

Pese a que no se trata de “clases formales”, ni actividades de refuerzo, el MEC incluye lecturas y análisis libres de cuentos, arte y música entre las acciones de Escuelas Abiertas, que buscan fomentar la lectoescritura de los participantes. El listado de instituciones educativas puede observarse en el sitio www.mec.gov.py.

Robótica

Digna Gauto indicó que todos los materiales, principalmente los que tienen que ver con la práctica de robótica, permanecerán en las instituciones educativas, buscando que se utilicen también durante el período de clases y no solo en Escuelas Abiertas.

La iniciativa es impulsada en articulación con Olimpiadas Especiales Paraguay, en el marco del Proyecto Pilar, como parte del programa Sumar, de prevención del consumo de drogas.