MEC: experto desmonta versión del Gobierno sobre ahorro en escuelas públicas

El Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, a través del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), asegura que al menos 20.000 alumnos pasarán de escuelas privadas a las públicas en este 2026.

Este traslado, según había manifestado el ministro de Educación, Luis Ramírez, se da por programas como el plan Hambre Cero, la tecnología en los locales educativos y la distribución de kits escolares.

Incluso, Santiago Peña dijo que “si hay más niños (en las escuelas públicas) que anteriormente, sus padres pagaban una cuota para mandarles a un colegio privado y hoy deciden enviarles a un colegio público, quiere decir que esa gente va a tener más plata en su bolsillo”.

Aseveró que una familia puede ahorrar unos G. 500.000 por hijo, cada mes.

Paradoja

El sociólogo Luis Ortiz, experto en investigación educativa, sostiene que el Estado invierte efectivamente en el plantel docente y en la infraestructura, aunque se da un deterioro en la estructura de escuelas.

Además, mencionó la conformación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), que destina unos recursos de manera “muy problemática, sin mucho análisis”, pero finalmente destina recursos también a la alimentación escolar, en el marco del plan Hambre Cero.

Pero el especialista advierte que hay una paradoja en estas acciones. “¿Cuál es la paradoja? Que con el esfuerzo que ha hecho el Estado, no en este Gobierno, sino a lo largo de todo el proceso de democratización, las familias usuarias de la educación pública, de todos modos, erogan, es decir, destinan gastos del hogar a la educación de sus hijos en la escuela pública”.

Ortiz había presentado en el 2022 un libro denominado “Gratuidad de la Educación Pública. Estudio sobre los aportes económicos de los hogares para la educación obligatoria”, con apoyo de la organización Juntos por la Educación. Para el análisis que se presenta hoy, en este artículo de ABC, actualizó los datos en base a la variación interanual de la inflación, que entre el 2022 y el 2025 es del 5,2%, explicó.

¿Cuánto gastan las familias en las escuelas públicas?

Luis Ortiz afirmó que “decir, por ejemplo, que porque el Estado provee los útiles escolares y los insumos asociados, que son materiales didácticos, ya también se retira del gasto privado, no es cierto”.

Indicó que hay otros gastos, como las TIC´s, que cada vez se utilizan más en las instituciones educativas públicas y demandan una erogación de la familia. También se piden insumos complementarios, que no traen los kits escolares.

“Todo eso, por lo tanto, para concluir, nos muestra de que está lejos todavía el Estado de poder asegurar la gratuidad, y, decíamos en ese estudio, que finalmente la gratuidad tiene una doble realidad. Por una parte, lo que se declara normativamente; y lo que alcanza el Estado, que no termina cubriendo los requerimientos y desemboca en que las familias tengan erogaciones, sobre todo las más pobres”, asegura.

Creció gasto de familias en escuelas públicas

En escuelas públicas, las erogaciones de los hogares en la educación de sus hijos, en el 2022, en zonas urbanas fue aproximadamente del 40,8% de sus ingresos, mientras en zonas rurales representó el 21,6% de los ingresos familiares.

Luis Ortiz señaló que en el 2025, el porcentaje medio fue aproximadamente del 43% de los ingresos familiares en las escuelas públicas de zonas urbanas, mientras que en zonas rurales fue del 22,7%.

“O sea, creció el gasto privado, de los hogares, en la educación pública, afectando sobre todo a los sectores más desfavorecidos”, insistió.