A Ultranza: juicio a Erico Galeano duró solo 14 minutos

Con la presentación del acta original del allanamiento realizado al Club Deportivo Capiatá, en fecha 26 de febrero del año 2022, donde jugaba el uruguayo Sebastián Marset Cabrera, se reanudó este lunes el juicio oral y público al senador colorado Erico Galeano Segovia, acusado de presuntos nexos con el caso A Ultranza.

La audiencia, que estaba prevista para las 8:30, se inició recién después de las 9:00 y duró solo 14 minutos; debido a que el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado integrado por Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos tuvo un primer juicio que se inició a las 07:30, y otro juzgamiento cuyo inicio estaba marcado para las 10 h.

Al inicio de la audiencia de este lunes el presidente del colegiado puntualizó que el acta de allanamiento ya había sido producido en el presente juicio, pero con copias simples, por lo que este lunes se presentó el acta original, que fueron remitidas de la “causa madre” del caso A Ultranza, donde están afrontando también juicio oral el supuesto narcotraficante Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano y otros 17 acusados.

Tal como había programado el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, el juicio oral continuará el jueves 29 enero, desde las 9:00, con la producción de las últimas pruebas documentales ofrecidos por el Ministerio Público.

Erico Galeano fue dirigente del Club Capiatá

En la primera semana del juicio oral al senador Erico Galeano Segovia, que se inició en agosto del año 2025, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca presentó varios documentos sobre los presuntos vínculos del parlamentario colorado con el caso “A Ultranza”.

Entre las documentales que fueron producidas en la audiencia del viernes 29 de agosto del año pasado resaltan dos informes que fueron remitidos a pedido del Ministerio Público por el Club Deportivo Capiatá y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en ese orden, respecto al tiempo que Erico Galeano estuvo como dirigente de la institución.

Primeramente el informe del Club Deportivo Capiatá señala que Erico Galeano fue presidente de la institución desde febrero del año 2017 hasta enero de 2021 y que luego de eso se alejó de la dirigencia de la institución.

Teniendo en cuenta dicho dato, el ahora senador ya no estaba en el club cuando el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera llegó a la institución como futbolista, hecho que ocurrió el 6 de abril del año 2021.

Erico coincidió con Marset en el club Capiatá

El segundo informe que fue resaltado por el fiscal Silvio Corbeta Dinamarca es el remitido por la Asociación Paraguaya de Fútbol, que confirmó que Erico Galeano luego de dejar la presidencia del Deportivo Capiatá fue vicepresidente 1° del club y formó parte de la dirigencia hasta el 1 de agosto de 2022, cuando presentó renuncia.

Dicha información, a más de desmentir lo señalado por el Club Deportivo Capiatá, confirma que Erico Galeano era vicepresidente 1° de la institución capiateña cuando el supuesto narcotraficante y cabecilla del esquema “A Ultranza Py”, Sebastián Marset, arribó al club que militaba en la Intermedia, el 6 de abril del año 2021.

Al respecto, el fiscal Silvio Corbeta resaltó que Marset disputó 4 partidos oficiales con el Deportivo Capiatá, hasta el 29 de mayo de 2021 y que los encuentros fueron televisados por Tigo Sports.

Según la acusación fiscal, además de la vinculación que tuvo Erico Galeano con Marset, como futbolista del Deportivo Capiatá, el ahora legislador acusado también habría invertido en el club la suma de G. 10.379.049.589, dinero que supuestamente es fruto del tráfico de cocaína.