Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición: ¿cuál es su objetivo?

La licenciada Elsi Ovelar, directora general del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), confirmó que ya está en marcha la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición (ENAN), con apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la FAO.

La primera etapa se concentrará en todo lo referente a niños, niñas y adolescentes, primero en el departamento Central y luego en el interior del país, sin dejar de lado también el funcionamiento del programa Hambre Cero dentro de las escuelas, detalló.

Asimismo, precisó que el objetivo principal de la encuesta es disponer de información actualizada, representativa y de alta calidad sobre la situación alimentaria y nutricional de la población paraguaya, tras 60 años sin contar con datos similares.

“Nos va a permitir tener los patrones alimentarios de la población paraguaya; el perfil y estado nutricional. Vamos a saber qué comemos, cuánto, qué hábitos y qué cantidad de calorías estamos consumiendo los paraguayos”, detalló la funcionaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pese a deuda de G. 18.319 millones, garantizan provisión de alimentos del programa Hambre Cero en Paraguarí

Encuesta llegaría a 2700 hogares

Según la directora, la encuesta va a durar todo este año y para su segunda etapa, ya se concentraría en la población mayor de edad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También detalló que la idea es llegar a 2.700 hogares a nivel país y mientras se da este proceso, se compartirían informes preliminares. “Es importante que podamos entrar a los hogares”, mencionó.

Lea más: Cámara de Alimentación Escolar reclama pago a proveedores de Hambre Cero