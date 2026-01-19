MEC: el 60% de escuelas no tiene inspección de seguridad de infraestructura, dice la OPS/OMS

La Encuesta Mundial sobre Políticas y Prácticas de Salud Escolar (G-SHPPS) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela escandalosas cifras sobre la falta de control de seguridad de la infraestructura en instituciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de gestión privada.

El documento también apunta a deficiencias en materia de servicios de salud para los estudiantes matriculados, en un muestreo que tomó a 358 locales educativos de gestión pública y de gestión privada, realizado entre septiembre y agosto del año pasado en Paraguay.

En el apartado de “lesión y seguridad” se indica que apenas el 40% de los centros educacionales, inspeccionan regularmente el equipamiento del parque infantil, instalaciones deportivas, extintores u otros equipos para extinguir un incendio, estructuras, edificios y terrenos de la escuela, y la fuente de agua, para detectar problemas de seguridad y peligros. Es decir, el otro 60% restante no cuenta con este tipo de controles.

En la sección denominada “entorno físico de la escuela”, el informe señala que solo el 65% de las 358 instituciones escolares, disponen de agua y jabón en las instalaciones para que los alumnos puedan lavarse las manos.

Más datos sobre el entorno físico

Si bien el 65% de los centros encuestados no cuentan con lo necesario para el lavado frecuente de manos, el documento señala que el 90% de los locales educativos, al menos tienen acceso a agua potable y sin contaminación para el consumo de los niños.

Igualmente, se indica que 9 de cada 10 instituciones cuentan con servicios sanitarios, separadas por sexo, funcionales y privadas.

El MEC alardeó en un reciente comunicado sobre 1.776 intervenciones y “procesos de intervención” en infraestructura escolar realizados durante el 2025. Igualmente, aseguraron que durante el año pasado, efectuaron 1.524 intervenciones escolares que fueron aprobadas a gobernaciones y municipios en todo el país. También expresaron que trabajan en la construcción de 347 baños en el marco del plan “letrina cero”.