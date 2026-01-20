A un año de la tragedia, familiares de Cinthia Riquelme reclaman justicia

Tras cumplirse un año de la tragedia que costó la vida a la arquitecta Cinthia Riquelme Rodas, familiares y amigos llevan a cabo este martes una manifestación y reclaman justicia, sobre la avenida Mariscal Estigarribia.

El accidente que se cobró su vida se registró a bordo de un bus de la empresa Caraguatay SA, en la ciudad de San Lorenzo, cuando cayó y golpeó la cabeza contra el pavimento, luego de ser víctima de un robo por parte de un vendedor ambulante.

Organizaciones de defensa al usuario de transporte público se sumaron a la manifestación de la familia exigiendo condiciones más seguras para los pasajeros y la no presencia de vendedores ambulantes.

“Esto le pasó delante de sus dos hijos (9 y 10 años en ese momento). Ella no tuvo auxilio del chofer, no tuvo auxilio de nadie y estuvo 44 minutos”, recordó Lorenza Rodas de Riquelme, madre de Cinthia.

Seguido, apuntó: “En este preciso momento estamos viendo todos los ómnibus con las puertas abiertas. Exigimos a la Dinatran que tome las medidas necesarias. Si esa puerta no estaba abierta, mi hija hoy estaría viva”.

La jueza penal de garantías de la ciudad de San Lorenzo, María Elena Cañete, por Auto Interlocutorio (AI) N° 951, elevó a la instancia de juicio oral y público la causa en la que fueron acusados, por homicidio culposo, Jorge David Ortiz Medina (chofer) y, por robo con resultado de muerte o lesión grave, Arnaldo Ariel Giménez Salcedo.