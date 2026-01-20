Operativo Verano: accidentes de motociclistas encabezan las intervenciones en San Bernardino

Según los datos proporcionados, en lo que va de la temporada hasta la fecha se registraron cinco accidentes de motocicletas y dos accidentes vehiculares, todos ellos con daños materiales, sin víctimas fatales ni heridos de gravedad.
Candia advirtió que los hechos se concentran principalmente en la zona céntrica, donde se registra un mayor flujo de vehículos, peatones y motociclistas, especialmente durante las noches y los fines de semana.
Lea más: San Bernardino: basura en cada esquina y silencio municipal
Instan a tener prudencia al volante
En ese contexto, el comandante hizo un llamado a la prudencia al volante, recordando la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar casco y elementos de seguridad, y evitar maniobras imprudentes, principalmente en áreas de alta circulación.
Asimismo, recordó que en la jornada de ayer se produjo un incendio domiciliario que terminó con el fallecimiento de una mujer de 91 años, pese a la rápida intervención de los bomberos voluntarios que acudieron al lugar.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El siniestro volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de las personas adultas mayores ante este tipo de emergencias.
Finalmente, Candia señaló que durante el último fin de semana el personal también brindó asistencia a una persona de la tercera edad que sufrió muerte súbita.
El operativo incluye atención de emergencias médicas, siniestros viales e incendios, con el objetivo de garantizar la seguridad de residentes y turistas durante la temporada de verano.
Lea más: Video: incendio en San Bernardino deja una víctima fatal