Video: policías se enfrentan a tiros con asaltantes en Repatriación tras robo en Paso Yobai

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 22:30 sobre la vía pública de la zona urbana de Repatriación, luego de que personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Caaguazú fuera alertado por sus pares de Guairá sobre un robo agravado ocurrido a las 21:00 en una vivienda de la compañía San Antonio, en Paso Yobai. La víctima fue identificada como Pedro Chiclet Grunce, de 63 años.

De acuerdo con el informe policial, los investigadores iniciaron un rastrillaje en inmediaciones del límite departamental entre Guairá y Caaguazú, donde visualizaron una camioneta Great Wall Wingle, color plata, matrícula BFL 778, que coincidía con las características del vehículo robado.

Al notar la presencia policial, los ocupantes del rodado abrieron fuego contra los intervinientes, lo que derivó en una persecución con intercambio de disparos.

Durante la huida, los sospechosos descendieron del vehículo. Uno de ellos, con una escopeta en mano, volvió a disparar contra los agentes antes de internarse junto a otro cómplice en una zona boscosa.

A pocos metros del rodado fue reducido Fabián Duarte Torres, de 23 años, domiciliado en el barrio Florida de Caaguazú, quien tenía en su poder una escopeta de fabricación casera.

En el procedimiento, la Policía logró recuperar la camioneta robada y varios objetos sustraídos, entre ellos un monitor, una computadora, una caja registradora y herramientas varias, además de dos armas de fuego (una escopeta y un revólver).

El aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que continúan las búsquedas de los demás involucrados que lograron huir hacia el monte.

Se labró acta de procedimiento y el caso fue comunicado a la Fiscalía para las diligencias correspondientes.