Puente de la Integración: franqueños denuncian abandono y caos por falta de obras

Ciudadanos de Presidente Franco denunciaron este martes el “olvido” de las autoridades tras la habilitación del Puente de la Integración. Reportan la falta de obras complementarias y la desorganización generada por el paso de camiones por la zona urbana.

El ingeniero Rogelio Rodríguez, integrante del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran), señaló que los franqueños están pagando las consecuencias de una apertura improvisada, sin la infraestructura necesaria ni un plan de tránsito adecuado.

“Se decidió abrir el puente pese a todas las advertencias. Hoy los camiones circulan por una ciudad que no tiene la más mínima infraestructura para soportar tránsito pesado”, sostuvo.

Reclamo por incumplimiento del proyecto original

El proyecto original contemplaba que por la zona urbana solo transiten vehículos particulares y de turismo, mientras que los camiones debían utilizar un corredor rural que aún no está terminado.

“Si se cumplen las obras, genial, se desagota la ruta. Pero hoy habilitan el tránsito pesado por una ciudad y no son capaces ni de poner carteles que guíen el camino”, afirmó.

Indicó que las calles son estrechas y que muchos transportistas deben pagar hasta G. 30.000 a mototaxistas para que les sirvan de guía. “Es una industria de hacer mal las cosas”, criticó.

Obras paralizadas

El representante de Codefran aseguró que, según funcionarios del MOPC, los fondos provenientes de puertos, aduanas y la DNIT ya estaban disponibles, pero “desaparecieron de las arcas de las obras”.

“Nadie explica por qué están paralizadas. Todo el mundo se pasa la pelota”, lamentó.

Explicó que, aunque las áreas cercanas al puente y los estacionamientos para camiones están terminados, siguen inconclusos el acceso al puente sobre el río Monday y parte de la ruta que circunvala la ciudad desde el kilómetro 18, lo que obliga a que el tránsito pesado atraviese Presidente Franco.

Falta de control y autoridades ausentes

Rodríguez afirmó que el plan piloto muestra serias falencias, como la falta de personal de la Patrulla Caminera y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para controlar el horario de ingreso de camiones, fijado entre las 22:00 y las 5:00.

“Se había tratado de que sea de 22:00 a 6:00, con acompañamiento de la Caminera, pero están sobrepasados. La ausencia de las autoridades es tremenda”, dijo.

“Hasta el intendente está ausente. Ni sabe lo que pasa en la ciudad. Es una lástima y una despreocupación total”, afirmó.

Buscarán intervención de la Presidencia

Ante la falta de respuestas, Codefran anunció que preparará una carpeta con todos los antecedentes para elevar el reclamo a un estamento superior.

“Ya nos reunimos con Relaciones Exteriores, el MOPC, la DNIT y autoridades brasileñas. Pero no hay una cabeza que decida. Lo que nos queda es llegar a la Presidencia de la República para que marque las coordenadas y se hagan las cosas como corresponde”, señaló.