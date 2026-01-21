Subir impuestos para salvar caja fiscal no es la vía y MEF explica por qué

Durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, exministros de Hacienda, economistas y representantes de gremios de la producción, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que la propuesta de aumentar impuestos para financiar el déficit de la caja fiscal no es viable.

El encuentro se desarrolló este miércoles en la sala de reuniones Paz del Chaco del Congreso Nacional y estuvo enfocado en la situación actual del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, así como en el proyecto de ley de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo y actualmente en estudio en el Poder Legislativo.

La gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó un análisis de la situación de la caja fiscal, sus proyecciones financieras y las medidas contempladas en el proyecto de ley. En ese contexto, reiteró que la suba de impuestos no puede considerarse una opción de reforma sostenible.

“Hicimos una estimación basada en las propuestas de estos sectores, que plantean elevar impuestos como el IRP y el IVA. En el caso del IRP, se requeriría aumentar la tasa del 10% al 48% en 2025. De acuerdo con la dinámica demográfica de la caja fiscal, esto implicaría incrementos sucesivos cada año, alcanzando el 86% en 2028”, explicó.

Respecto al IVA, indicó que existe una propuesta para elevar la tasa del 10% al 14%, pero aclaró que aun con ese incremento los recursos seguirían siendo insuficientes. “Ese aumento permitiría recaudar más de 1.144 millones de dólares anuales, lo que alcanzaría solo para cubrir el déficit estimado de lacaja fiscal en 2026 y 2027, y apenas una parte del correspondiente a 2028”.

Durante su exposición, identificó la ausencia de una edad mínima de jubilación en los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Fuerzas Militares y Policías como el principal factor del desequilibrio del sistema

Déficit de la caja fiscal en 2028

“El 100% del déficit de la caja fiscal en 2028 deberá ser cubierto con impuestos generales. Esto representará aproximadamente 683 millones de dólares, según las estimaciones actuariales, un monto muy cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal”, advirtió.

En cuanto a las reformas propuestas, explicó: “Para Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la tasa de sustitución oscila entre el 78% y el 100%, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de 57 años de edad y 25 años de servicio. En el caso de las Fuerzas Públicas, la tasa parte del 50% con 20 años de servicio y puede llegar al 100% con 35 años de aporte”, precisó.

Asimismo, señaló que se propone un esquema de aporte obrero-patronal con un aumento del 16% al 19% para todos los cotizantes de la caja fiscal, además de un aporte específico del 3% por parte del Estado en su carácter de empleador.

A esto se suma una base de cálculo homogénea, que considera el historial laboral de los últimos cinco años de salarios cotizados, criterio que ya se aplica en el programa civil, integrado por funcionarios administrativos, docentes y magistrados.