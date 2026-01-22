¡Atención! Zonas donde este viernes habrá cortes programados de ANDE

La ANDE confirmó que este viernes se llevarán a cabo trabajos en varias zonas del país y en estas regiones el servicio de energía eléctrica será interrumpido por algunas horas.

En la región metropolitana se trabajará en 13 zonas:

- Zona 01: Calle Sin Nombre desde calle B hasta Carandayty. Calle C desde Héroes del Chaco hasta Calle Sin Nombre. Sevilla desde Calle B hasta Carandayty. Naciones Unidas, Carandayty e/ Sevilla y Calle Sin Nombre. Barrio Santa Lucía - Limpio, de 08:00 a 18:00.

- Zona 02: Guavirá y Paz del dese Soldado Desconocido Hasta Arasá. Barrio Santo Domingo - Lambaré, de 08:00 a 17:00.

-Zona 03: Río Acaray desde Bonifacio Ovando hasta Gaspar Rodríguez de Francia, Manuel Domínguez desde Bermejo hasta Yukyry, Fulgencio Yegros desde Bermejo hasta Lima. Gaspar Rodríguez de Francia desde Bermejo hasta Lima. Barrio Santa Rosa - Lambaré, de 08:00 a 18:00.

- Zona 04: Teniente Primero Blás Manuel Garay e/ Pozo Favorito y Picuiba. Barrio San Vicente - Asunción, de 14:00 a 17:00.

- Zona 05: Pozo Favorito e/ Teniente Primero Blas Manuel Garay y Escauriza. Barrio San Vicente - Asunción, de 08:00 a 14:00.

- Zona 06: R.I. 15 Acá Yuasá e/ Batallón 40 y Mompox. Barrio Domingo Savio - Fernando de la Mora, de 08:00 a 18:00.

- Zona 07: Choferes del Chaco y Sargento P. Penayo. Barrio 29 de Setiembre - Villa Elisa, de 08:00 a 16:00.

- Zona 08: 15 de Noviembre desde la Cancha 8 de Diciembre hasta calle sin nombre. Barrio Posta Gaona - Itá, de 08:00 a 18:00.

- Zona 09: Antonio del Valle e/ San Lorenzo y Nueva Esperanza. Barrio Peguajho – Itá, de 08:30 a 18:00.

- Zona 10: Pedro J. Caballero desde Mcal. López hasta Antonio Yegros - San Pablo e/ Emilio Johannsen y Antonio Yegros - Emilio Johannsen desde Vicente Iturbe hasta Virgen del Carmen - Mariano Molas y Sol de Mayo. Barrio Centro - San Antonio, de 08:00 a 18:00.

- Zona 11: Benjamín Aceval desde 11 de Setiembre hasta 1° de Marzo y General Díaz desde Antequera y Castro hasta Benjamín Aceval. Barrio Santa Ana - San Lorenzo, de 08:00 a 18:00.

- Zona 12: Calle Tajy, Alrededores de la Plaza Arecayá. Barrio Arecayá - Mariano Roque Alonso, de 08:00 a 18:00.

- Zona 13: Acceso Sur desde Sargento 1° ,Don Pablo Cabrera hasta Mariscal López , 21 de Setiembre y 8 de Diciembre. Barrio Centro - Ñemby, de 08:00 a 18:00.

Más cortes de energía

Además del área metropolitana, también se esperan cortes en estas zonas del país:

- Zona 01: Parte de la compañía Piraretã de la ciudad de Valenzuela, de 07:00 a 17:00.

- Zona 02: Compañía Potrero Angelito de la Ciudad de Itacurubí de la Cordillera, de 08:00 a 13:00.

- Zona 03: Barrio Sta. Lucía, así como las compañías Loma Medina, Tacuara, Ka’aguy Kupe y Caray i Loma de la Ciudad de Itacurubí de La Cordillera, de 12:00 a 16:00.

-Zona 04: Ciudad de Mbocayaty del Yhaguy con todas sus compañías, de 08:00 a 10:00.

En todas las ocasiones se insta a considerar las líneas como energizadas por motivos de seguridad. “Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipado“, menciona la ANDE.

