Sanpedranos urgen trámites para destrabar obras viales en la conexión con Concepción

Pobladores de San Pedro de Ycuamandyyú se movilizaron en la zona. Exigen la rápida tramitación de la liberación de la franja de dominio para la continuidad de la obra de un tramo de la ruta PY22 que une al distrito con Concepción.

“Los pobladores estamos reclamando la terminación de la obra de la ruta PY22, financiada por FOCEM. La obra no está parada, solamente un tramo está paralizado ya más de un año debido a la falta de la liberación de Franja del Dominio por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, explicó Antonio Mazari, poblador de la zona.

Esta obra abarca desde la ruta 11 Juana María de Lara hasta Concepción con tres tramos correspondientes.

“En el tramo Lote 1, agarra 50 kilómetros la empresa Tousa conjuntamente con la empresa Ecomipa, y el tramo 1 desde ruta 11 hasta Piripucú, que son 11 kilómetros aproximadamente, está paralizado por la falta de pago de indemnizaciones por mejoras forestales y edilicias y por la mejora del terreno”, comentó.

La situación principal es que una parte de ese tramo presenta una superposición de títulos entre el Indert y los pobladores. “Ese es el problema principal que obstaculiza que se pueda pagar a los rentistas por su terreno”.

“Unas 5 o 6 personas son las que tienen ese problema con el Indert, el resto ya está todo liberado”, indicó.

Por otra parte, Antonio Mazari comentó que la empresa ya no quiere entrar a trabajar por parte porque ya están a punto de terminar la obra. “Además, ya está terminando el contrato de la empresa y, si esa parte no se libera, ellos amenazan con abandonar la obra por falta de la liberación”.