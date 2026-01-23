Escuelas Abiertas: MEC registra alta participación, pero no llega a la meta esperada

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), registra una participación de 24.693 estudiantes en el programa de Escuelas Abiertas, que plantea actividades recreativas y de comprensión lectora en estas vacaciones de verano, buscando alejar a niñas, niños y adolescentes del consumo de drogas.

Las habilitadas para el desarrollo de este programa son 300 instituciones en Asunción y otros doce departamentos del interior del país, que permanecen abiertas entre dos a cuatro días de la semana, de 8:00 a 11:00.

Los educandos practican deportes, ejercicios físicos, juegos al aire libre, ajedrez y otros juegos de mesa, así como prácticas de robótica en algunos casos. Además, tienen música, danza y comprensión lectora.

Escuelas Abiertas es parte del Plan Sumar, propuesta del Poder Ejecutivo para el combate y la prevención del consumo de drogas en todo el territorio nacional.

No alcanzan meta

El objetivo del MEC con Escuelas Abiertas es llegar a la participación de 30.000 escolares, es decir, contar con alrededor de 100 niños por cada institución educativa que forma parte del programa, según indicaron desde la entidad.

Durante la primera semana de actividades, la meta aún no fue alcanzada. Algunas instituciones como la Escuela Básica San Isidro Labrador, del departamento de Concepción, registraron apenas la presencia de 50 alumnos.

En el Colegio Nacional Bernardino Caballero, del departamento de Guairá, tuvieron a 25 estudiantes participando en esta primera semana.

El plan se lleva a cabo hasta antes del inicio de clases, marcado para el lunes 23 de febrero. Tras el primer día de actividades escolares, Escuelas Abiertas se desarrollará los sábados, hasta su cierre el mes de abril.