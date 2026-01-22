Autobombo del MEC vs realidad: Escuela San Francisco volverá a las aulas improvisadas por segundo año

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) alardea sobre haber realizado más de 1.000 intervenciones de infraestructura en instituciones educativas públicas, durante el 2025, con una inversión de US$ 44 millones.

Se dieron un total de 1.776 “intervenciones y procesos de intervención” en el 2025, incluyendo la construcción de 347 sanitarios escolares, cuya finalización se prevé para este año, según indicaron.

Entre las instituciones educativas se incluye las obras en el Colegio Técnico Nacional (CTN) y el Colegio Nacional de la Capital (CNC), cuyas refacciones en realidad son llevadas por Itaipú.

El MEC, no obstante, no aclara la cantidad de locales escolares que tuvieron reparaciones el año pasado. Le consultamos a la directora de Planificación, Mirna Vera, pero hasta la fecha no obtuvimos una respuesta.

Escuela clausurada

Una de las tantas instituciones en peligro y que siguen sin ser intervenidas por el MEC es la Escuela Básica N° 8175 San Francisco, ubicada en Zeballos Cué, Asunción. El local está clausurado desde inicios del año pasado debido a que el cielorraso se cae a pedazos, los pisos están rotos, con grietas y los sanitarios se encuentran completamente destruidos.

El año pasado, recién luego de varias protestas de grupos de madres que exigieron la reparación del centro educativo, el MEC anunció un acuerdo con Itaipú para que la binacional se encargue de las obras necesarias.

Sin embargo, hasta la fecha las reparaciones siguen sin iniciar. El asesor de Comunicación de Itaipú, Jorge Rodríguez Tornaco, había indicado que el comienzo de obras estaba previsto para el 12 de enero de este año y, se realizarían a través de una adjudicación en convenio con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI).

Después de un año, recién revisan escuela

Desde la OEI, aclararon a ABC que el llamado a licitación para arreglar la escuela San Francisco, aún no se encuentra publicado en ninguna plataforma.

“Se tiene prevista la realización de un proceso de contratación para realizar refacciones en la Escuela Básica 8175, San Francisco de Zeballos Cué. En este momento se están realizando tareas de revisión y relevamiento de datos para el posterior proceso de contratación”, indicaron desde la oficina de Contrataciones de la organización.

Remarcaron que está etapa previa de relevamiento, es necesaria para determinar con precisión aspectos técnicos de la contratación.

Mientras, los 1.000 alumnos matriculados en San Francisco, deberán iniciar nuevamente las clases el lunes 23 de enero en el local de una fábrica abandonada en el barrio, con “aulas” apenas divididas por mamparas, dificultando la atención en clase, según contaron las madres.

La fábrica

La fábrica en cuestión es “Industria Textil San Francisco”, que figura a nombre del empresario cartista Andrés Gwynn, amigo y exasesor del expresidente de la República Horacio Cartes.

Chiara Capdevilla, pareja del actual titular del Partido Colorado, también figura como propietaria de la textil, según datos a los que accedió ABC Color.

Hasta ahora se desconocen los motivos del abandono de la fábrica, que supuestamente debió dar trabajo a los pobladores de la zona.